Tragedie cumplită în Thailanda. Cel puțin 19 morți și 80 de răniți după ce o macara a căzut peste un tren cu 195 de pasageri

Cel puțin 19 persoane au murit și peste 80 au fost rănite după ce o macara de construcții s-a prăbușit peste un tren de pasageri din nord-estul Thailandei, provocând deraierea acestuia. Autoritățile avertizează că bilanțul ar putea crește.

Un tren care circula din capitala Thailandei către nord-estul țării a deraiat miercuri dimineață, după ce o macara de construcții a căzut peste unul dintre vagoane, ucigând cel puțin 19 persoane și rănind alte minimum 80, au anunțat autoritățile, citate de Reuters.

Accidentul s-a produs în districtul Sikhio din provincia Nakhon Ratchasima, situată la aproximativ 230 de kilometri nord-est de Bangkok. Trenul se deplasa către provincia Ubon Ratchathani.

Potrivit Poliției locale, o macara utilizată la un proiect de cale ferată de mare viteză s-a prăbușit peste trenul aflat în mers, provocând deraierea mai multor vagoane și izbucnirea unui incendiu de scurtă durată.

Autoritățile au actualizat bilanțul tragediei la 19 persoane decedate și cel puțin 80 rănite. Poliția a precizat că în epava trenului se mai află victime care nu au fost încă recuperate.

„Au fost recuperate 19 cadavre, dar mai sunt încă unele în vagoanele trenului care nu pot fi scoase încă, deoarece macaraua a început să se mişte, aşa că echipa s-a retras de teamă să nu se expună pericolului”, a declarat colonelul de poliție Thatchapon Chinnawong.

Ministrul Transporturilor, Phiphat Ratchakitprakarn, a anunțat într-un comunicat oficial că în tren se aflau 195 de pasageri și că a dispus declanșarea unei anchete amănunțite pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale accidentului.

Potrivit ministrului, persoanele decedate se aflau în două dintre cele trei vagoane lovite direct de macara.

Linia ferată de mare viteză, una dintre mai multe aflate în construcție în Thailanda, era amplasată deasupra liniei feroviare existente, au mai precizat autoritățile.