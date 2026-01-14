Prima pagină » Știri externe » Tragedie cumplită în Thailanda. Cel puțin 19 morți și 80 de răniți după ce o macara a căzut peste un tren cu 195 de pasageri

Tragedie cumplită în Thailanda. Cel puțin 19 morți și 80 de răniți după ce o macara a căzut peste un tren cu 195 de pasageri

Mihai Tănase
14 ian. 2026, 08:17, Știri externe

Cel puțin 19 persoane au murit și peste 80 au fost rănite după ce o macara de construcții s-a prăbușit peste un tren de pasageri din nord-estul Thailandei, provocând deraierea acestuia. Autoritățile avertizează că bilanțul ar putea crește.

Un tren care circula din capitala Thailandei către nord-estul țării a deraiat miercuri dimineață, după ce o macara de construcții a căzut peste unul dintre vagoane, ucigând cel puțin 19 persoane și rănind alte minimum 80, au anunțat autoritățile, citate de Reuters.

Accidentul s-a produs în districtul Sikhio din provincia Nakhon Ratchasima, situată la aproximativ 230 de kilometri nord-est de Bangkok. Trenul se deplasa către provincia Ubon Ratchathani.

Potrivit Poliției locale, o macara utilizată la un proiect de cale ferată de mare viteză s-a prăbușit peste trenul aflat în mers, provocând deraierea mai multor vagoane și izbucnirea unui incendiu de scurtă durată.

Autoritățile au actualizat bilanțul tragediei la 19 persoane decedate și cel puțin 80 rănite. Poliția a precizat că în epava trenului se mai află victime care nu au fost încă recuperate.

„Au fost recuperate 19 cadavre, dar mai sunt încă unele în vagoanele trenului care nu pot fi scoase încă, deoarece macaraua a început să se mişte, aşa că echipa s-a retras de teamă să nu se expună pericolului”, a declarat colonelul de poliție Thatchapon Chinnawong.

Ministrul Transporturilor, Phiphat Ratchakitprakarn, a anunțat într-un comunicat oficial că în tren se aflau 195 de pasageri și că a dispus declanșarea unei anchete amănunțite pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale accidentului.

Potrivit ministrului, persoanele decedate se aflau în două dintre cele trei vagoane lovite direct de macara.

Linia ferată de mare viteză, una dintre mai multe aflate în construcție în Thailanda, era amplasată deasupra liniei feroviare existente, au mai precizat autoritățile.

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Trump, gest obscen la o fabrică Ford din Detroit. Casa Albă: „Un răspuns adecvat şi lipsit de ambiguitate”
08:47
Trump, gest obscen la o fabrică Ford din Detroit. Casa Albă: „Un răspuns adecvat şi lipsit de ambiguitate”
LIVE UPDATE Război în Orientul Mijlociu, ziua 830. Iranul acuză SUA: „Caută un pretext pentru o intervenție militară”
08:03
Război în Orientul Mijlociu, ziua 830. Iranul acuză SUA: „Caută un pretext pentru o intervenție militară”
EXTERNE Forțele Armate ale Ucrainei au primit peste 400 de vehicule blindate produse local, în luna decembrie 2025
07:57
Forțele Armate ale Ucrainei au primit peste 400 de vehicule blindate produse local, în luna decembrie 2025
CONTROVERSĂ Un bărbat cu deficiențe de vedere a ajuns la datorii de 70.000 de euro, după ce primăria i-a transmis facturi inaccesibile pentru el
20:40
Un bărbat cu deficiențe de vedere a ajuns la datorii de 70.000 de euro, după ce primăria i-a transmis facturi inaccesibile pentru el
ANCHETĂ Fostul președinte SUA, Bill Clinton, și soția acestuia, Hillary Clinton, refuză să depună mărturie în Congresul american în cazul dosarului Epstein
18:17
Fostul președinte SUA, Bill Clinton, și soția acestuia, Hillary Clinton, refuză să depună mărturie în Congresul american în cazul dosarului Epstein
FLASH NEWS „Groenlanda alege Danemarca în locul SUA”, spune premierul regiunii. „Trebuie să fie clar” că teritoriul nu vrea să facă parte din Statele Unite
17:41
„Groenlanda alege Danemarca în locul SUA”, spune premierul regiunii. „Trebuie să fie clar” că teritoriul nu vrea să facă parte din Statele Unite
Mediafax
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Cancan.ro
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală alte probleme
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Adevarul
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Mediafax
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Click
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
Digi24
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”
Cancan.ro
De ce susține Gabriela Cristea că a plecat Cătălin Măruță de la PRO TV! L-a dat de gol
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Un oraș din Franța este „cel mai autentic” loc din Europa
ULTIMA ORĂ Explozie la Poliția Rutieră Lugoj, miercuri dimineață. Două persoane au fost rănite
09:54
Explozie la Poliția Rutieră Lugoj, miercuri dimineață. Două persoane au fost rănite
SHOWBIZ Mădălina Ghenea susține că a fost hărțuită ani la rând de o româncă. Actrița cere despăgubiri de milioane de euro
09:43
Mădălina Ghenea susține că a fost hărțuită ani la rând de o româncă. Actrița cere despăgubiri de milioane de euro
IMOBILIARE Un business pleacă, altul preia conducerea. Apare un nou mare jucător pe piața imobiliară din România, după retragerea dezvoltatorului belgian Atenor
09:37
Un business pleacă, altul preia conducerea. Apare un nou mare jucător pe piața imobiliară din România, după retragerea dezvoltatorului belgian Atenor
PROIECT DE LEGE Primăriile sunt somate de Ministerul Dezvoltării să se înscrie pe ghiseul.ro, altfel nu vor mai primi bani
09:32
Primăriile sunt somate de Ministerul Dezvoltării să se înscrie pe ghiseul.ro, altfel nu vor mai primi bani
CONTROVERSĂ Taxele impuse de Guvernul Bolojan încurajează piața neagră. Contrabanda cu țigări a atins cel mai ridicat nivel din ultimii ani
09:27
Taxele impuse de Guvernul Bolojan încurajează piața neagră. Contrabanda cu țigări a atins cel mai ridicat nivel din ultimii ani
FLASH NEWS Mircea Dinescu ştie ce armă românească l-ar convinge pe Donald Trump să nu mai atace Groenlanda: „Să scot din traistă pîinea, slana, ceapa”
09:26
Mircea Dinescu ştie ce armă românească l-ar convinge pe Donald Trump să nu mai atace Groenlanda: „Să scot din traistă pîinea, slana, ceapa”

Cele mai noi

Trimite acest link pe