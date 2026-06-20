Un grav accident feroviar s-a produs vineri în apropiere de Londra, după ce două trenuri de pasageri s-au ciocnit în zona Bedford. Din nefericire, unul dintre mecanicii de tren și-a pierdut viața și aproape 90 de persoane au fost rănite, dintre care mai multe se află în stare gravă.

O tragedie cumplită a avut loc vineri în apropierea orașului Bedford, la nord de Londra, după ce două trenuri de pasageri care circulau spre capitala Marii Britanii s-au ciocnit în circumstanțe care urmează să fie investigate de autorități.

Potrivit SkyNews, cele două garnituri se deplasau către gara St. Pancras din Londra când impactul s-a produs în jurul orei 17:15. În urma coliziunii, un mecanic de locomotivă și-a pierdut viața, iar zeci de pasageri au fost răniți, unele victime fiind transportate de urgență la spitale din regiune.

La locul accidentului au fost mobilizate numeroase echipaje de intervenție, inclusiv o ambulanță aeriană și unități specializate pentru gestionarea incidentelor majore și a situațiilor cu risc ridicat.

„Știm că mai multe persoane au fost rănite și, din păcate, o persoană a decedat”, au transmis reprezentanții poliției într-un comunicat oficial. „A fost declarat un incident major, iar ofițerii continuă să intervină la fața locului alături de colegii de la Poliția din Bedfordshire și de la Serviciile locale de Pompieri, Salvare și Ambulanță”, au precizat autoritățile.

Pe rețelele de socializare au apărut și primele imagini de la locul tragediei.

Sursa video – X/@W0lverineupdate

Bilanțul victimelor: un mort și zeci de răniți

Serviciul de Ambulanță din Estul Angliei a anunțat că bilanțul preliminar indică 89 de persoane rănite.

Potrivit datelor oficiale, 11 persoane au suferit răni foarte grave, alte 22 au fost grav rănite, iar 56 de pasageri au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri medicale.

Eddie Dempsey, secretarul general al Sindicatului Național al Lucrătorilor Feroviari, Maritimi și din Transporturi, a confirmat că persoana decedată este unul dintre mecanicii implicați în accident.

Autoritățile britanice au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale coliziunii. Deocamdată, nu au fost oferite informații privind motivele care au dus la producerea tragediei feroviare.