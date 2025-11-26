Prima pagină » Știri externe » Mai multe blocuri ard în Hong Kong. 4 oameni și-au pierdut deja viața, iar mulți alții sunt captivi în zgârie-nori. Mii de apartamente sunt în pericol

🚨 Mai multe blocuri ard în Hong Kong. 4 oameni și-au pierdut deja viața, iar mulți alții sunt captivi în zgârie-nori. Mii de apartamente sunt în pericol

26 nov. 2025, 11:55, Știri externe
13:05

UPDATE. Incendiul a fost ridicat la categoria 5, cel mai mare nivel de alertă

Până în prezent, incendiul a provocat 4 decese, 3 răniți grav și 2 persoane fiind în stare critică și una în stare stabilă. Cel puțin 13 persoane sunt captive în clădirile aflate în flăcări. Incendiul a fost ridicat la nivelul de alertă 5. În Hong Kong, incendiile sunt evaluate pe o scară de la 1 la 5, unde numerele mai mari indică o gravitate mai mare.

Tragedie în Hong Kong. Un incendiu major a cuprins mai multe blocuri din Hong Kong. Cel puțin patru persoane au fost carbonizate. S-a raportat că oamenii sunt blocați în clădiri.

Flăcările s-au răspândit rapid peste schelele de bambus de la proprietatea din cartierul Tai Po în cursul după-amiezii, potrivit South China Morning Post. Fotografiile și videoclipurile care circulă pe rețelele de socializare au arătat un fum gros care se ridica spre cer în timp ce focul cuprinsese clădirea. Potrivit autorităților, au fost raportate până în prezent 4 decese, inclusiv un pompier, și cel puțin 8 răniți grav. Alte rapoarte au precizat că un număr necunoscut de persoane au rămas blocate în clădire.

Incendiul devastator a provocat o coloană de flăcări și fum gros, răspândindu-se pe schelele de bambus care fuseseră amplasate în jurul exteriorului complexului din districtul Tai Po al orașului. Imaginile video în direct de la fața locului au arătat pompierii îndreptând apă spre flăcările intense de sus, de pe camioane cu scări. Incendiul a fost raportat după-amiaza și a fost ridicat la al doilea cel mai înalt nivel de severitate, a declarat Departamentul de Pompieri.

Incendiul a fost inițial clasificat drept unul de categoria 1, dar a fost rapid ridicat la nivelul 5. În Hong Kong, incendiile sunt evaluate pe o scară de la 1 la 5, unde numerele mai mari indică o gravitate mai mare.

Tai Po este o zonă suburbană din partea de nord a Hong Kong-ului, în Noile Teritorii și în apropierea graniței cu orașul Shenzhen din China continentală.

Știre în curs de actualizare.

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Cine este ultimul suspect al jafului de la Luvru și cum a fost implicat în spargere. Procurorii de la Paris fac noi dezvăluiri
12:49
Cine este ultimul suspect al jafului de la Luvru și cum a fost implicat în spargere. Procurorii de la Paris fac noi dezvăluiri
LIVE UPDATE 🚨 Ursula von der Leyen: „Rusia nu are disponibilitate să oprească războiul. Continuăm să punem presiune Putin”
12:24
🚨 Ursula von der Leyen: „Rusia nu are disponibilitate să oprească războiul. Continuăm să punem presiune Putin”
EXTERNE Nicolas SARKOZY riscă o a doua condamnare. Ce acuzații i se aduc
11:12
Nicolas SARKOZY riscă o a doua condamnare. Ce acuzații i se aduc
LIVE 🚨 Pace în Ucraina. Trump: Europa va fi implicată în garanțiile de securitate pe Ucraina. NATO: Războiul se poate sfârși la finalul lui 2025
11:08
🚨 Pace în Ucraina. Trump: Europa va fi implicată în garanțiile de securitate pe Ucraina. NATO: Războiul se poate sfârși la finalul lui 2025
EXTERNE 🚨 Sudul Thailandei este sub ape, după cele mai puternice ploi din ultimii 300 de ani. Autoritățile vor transforma un portavion în „spital plutitor”
10:32
🚨 Sudul Thailandei este sub ape, după cele mai puternice ploi din ultimii 300 de ani. Autoritățile vor transforma un portavion în „spital plutitor”
ANALIZA de 10 O pace prea îndepărtată. Rusia intensifică atacurile împotriva Ucrainei și trimite în luptă mai multe avioane de vânătoare multirol Su-30SM2. „Moscova și-a stabilizat lanțul de aprovizionare, în ciuda sancțiunilor occidentale”
10:00
O pace prea îndepărtată. Rusia intensifică atacurile împotriva Ucrainei și trimite în luptă mai multe avioane de vânătoare multirol Su-30SM2. „Moscova și-a stabilizat lanțul de aprovizionare, în ciuda sancțiunilor occidentale”
Mediafax
Prognoza ANM pentru 1 decembrie 2025 în România: Minivacanță cu vreme contrastantă
Digi24
„Este punctul zero” pentru orice atac al Rusiei împotriva UE: Țara care a devenit principala vulnerabilitate din apărarea Europei
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie cum n-a mai fost de mult, în România. Ce se întâmplă în București
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră! Ați lăsat ceva în mine”
Mediafax
Cel mai înalt punct al Terrei, Everest, umbrit de structuri de peste o sută de ori mai mari ascunse în adâncul planetei
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
EXCLUSIV Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Ce se întâmplă doctore
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
O intervenție simplă ar putea îmbunătăți controlarea glicemiei
EXTERNE O călugăriță româncă a dirijat traficul chiar în inima Romei. Șoferii au fost recunoscători: „Mulțumim, Doamne”
13:09
O călugăriță româncă a dirijat traficul chiar în inima Romei. Șoferii au fost recunoscători: „Mulțumim, Doamne”
ȘTIINȚĂ Ce arată un studiu genetic despre impulsivitate. Ce descoperire adânc înrădăcinată în ADN au făcut cercetătorii
12:55
Ce arată un studiu genetic despre impulsivitate. Ce descoperire adânc înrădăcinată în ADN au făcut cercetătorii
SPORT Programul care SUSȚINE tinerii sportivi pe toate planurile: sport, educație și dezvoltare personală
12:54
Programul care SUSȚINE tinerii sportivi pe toate planurile: sport, educație și dezvoltare personală
JUSTIȚIE Marius Isăilă s-a prezentat pentru controlul judiciar. Fostul parlamentar PSD promite că va face curând dezvăluiri complete în dosarul Mită la MApN
12:49
Marius Isăilă s-a prezentat pentru controlul judiciar. Fostul parlamentar PSD promite că va face curând dezvăluiri complete în dosarul Mită la MApN
EVENIMENT „Bon voyage”, Huan Huan și Yuan Zi. Doi panda gigantici se întorc în China după 13 ani de exil în Franța
12:49
„Bon voyage”, Huan Huan și Yuan Zi. Doi panda gigantici se întorc în China după 13 ani de exil în Franța