🚨 Mai multe blocuri ard în Hong Kong. 4 oameni și-au pierdut deja viața, iar mulți alții sunt captivi în zgârie-nori. Mii de apartamente sunt în pericol

13:05 UPDATE. Incendiul a fost ridicat la categoria 5, cel mai mare nivel de alertă Până în prezent, incendiul a provocat 4 decese, 3 răniți grav și 2 persoane fiind în stare critică și una în stare stabilă. Cel puțin 13 persoane sunt captive în clădirile aflate în flăcări. Incendiul a fost ridicat la nivelul de alertă 5. În Hong Kong, incendiile sunt evaluate pe o scară de la 1 la 5, unde numerele mai mari indică o gravitate mai mare.

Tragedie în Hong Kong. Un incendiu major a cuprins mai multe blocuri din Hong Kong. Cel puțin patru persoane au fost carbonizate. S-a raportat că oamenii sunt blocați în clădiri.

Flăcările s-au răspândit rapid peste schelele de bambus de la proprietatea din cartierul Tai Po în cursul după-amiezii, potrivit South China Morning Post. Fotografiile și videoclipurile care circulă pe rețelele de socializare au arătat un fum gros care se ridica spre cer în timp ce focul cuprinsese clădirea. Potrivit autorităților, au fost raportate până în prezent 4 decese, inclusiv un pompier, și cel puțin 8 răniți grav. Alte rapoarte au precizat că un număr necunoscut de persoane au rămas blocate în clădire.

Incendiul devastator a provocat o coloană de flăcări și fum gros, răspândindu-se pe schelele de bambus care fuseseră amplasate în jurul exteriorului complexului din districtul Tai Po al orașului. Imaginile video în direct de la fața locului au arătat pompierii îndreptând apă spre flăcările intense de sus, de pe camioane cu scări. Incendiul a fost raportat după-amiaza și a fost ridicat la al doilea cel mai înalt nivel de severitate, a declarat Departamentul de Pompieri.

Incendiul a fost inițial clasificat drept unul de categoria 1, dar a fost rapid ridicat la nivelul 5. În Hong Kong, incendiile sunt evaluate pe o scară de la 1 la 5, unde numerele mai mari indică o gravitate mai mare.

Tai Po este o zonă suburbană din partea de nord a Hong Kong-ului, în Noile Teritorii și în apropierea graniței cu orașul Shenzhen din China continentală.

Știre în curs de actualizare.