Prima pagină » Știri externe » Tragedie în Italia. O familie de moldoveni a fost găsită fără suflare în propria casă. Se aflau acolo de cinci zile

24 oct. 2025, 09:48, Știri externe
Sursa: Today.it

O tragedie sfâșietoare a cutremurat întreaga comunitate din provincia Rovigo din Italia. În noaptea de miercuri spre joi, o familie de moldoveni, un tată, o mamă și fiica lor, au fost găsiți morți în casa lor, în paturile lor, informează publicația Today.it.

Pompierii au stabilit că toate cele trei decese au fost cauzate de o scurgere de monoxid de carbon dintr-o sobă. Potrivit specialiștilor, decesele ar fi putut avea loc cu câteva zile în urmă: bărbatul nu se prezentase la muncă timp de cinci zile, iar angajatorul său a dat alarma.

Victimele sunt Nicolae Bălănuța, în vârstă de 51 de ani, soția sa Elena, în vârstă de 47 de ani, și fiica lor Alina, în vârstă de 28 de ani. Presa din Italia scrie că familia ar fi originară din Moldova.

După sesizările angajatorului și ale colegilor, pompierii au descoperit trupurile neînsuflețite, sosind miercuri seară în jurul orei 23:00, la cererea carabinierilor. Pe lângă victime, în casă se afla și pisica , care a suferit aceeași soartă cumplită ca și stăpânii săi.

Anchetele privind cauzele acestei tragedii sunt în curs de desfășurare. Cu toate acestea, încă din primele ore, anchetatorii au exclus orice formă de violență în spatele morților. Nu s-a găsit nicio traumă compatibilă cu o agresiune pe trupurile celor trei. Deocamdată, cea mai plauzibilă ipoteză este că au murit prin asfixiere cu monoxid de carbon.

Specialiștii, echipați cu dispozitive de detectare a gazelor, în timpul inspecției casei, au detectat prezența “criminalului silențios“. Totul pare să fi pornit de la o centrală termică defectă.

Familia Bălanuta a locuit în Ferrara din 2017 până în februarie 2021. În 2019, au achiziționat o casă individuală în municipiul Canaro, în zona Paviole, efectuând unele renovări, înainte de a se muta definitiv în 2021.

În timpul intervenției pompierilor și a carabinierilor, vecinii au ieșit să înțeleagă ce s-a întâmplat: „Oameni amabili și politicoși”, spun ei.

„Au câștigat dragostea tuturor. Locuiseră aici de câțiva ani și nu au făcut niciodată probleme. O tragedie teribilă s-a abătut asupra acestei familii.”

