Tragedie fără margini în Italia, la Bolzano. Un șofer român de TIR a fost găsit mort în parcarea din zona industrială a orașului, după o ceartă violentă cu un coleg. Agresorul, un alt camionagiu român, a fost prins doar câteva ore mai târziu pe autostrada A22, cu hainele pline de sânge.

Un șofer român de camion a fost găsit mort în noaptea de 11 spre 12 octombrie, în zona industrială din Bolzano, în parcarea din piazza I Maggio, relatează publicația Alto Adige. Acesta avea o rană adâncă sub axila stângă. Sinistra descoperire a avut loc în jurul orei 0.45, polițiștii fiind chemați în urma unei sesizări privind o ceartă între șoferi în zona destinată autocamioanelor. Românul zăcea la pământ, într-o baltă de sânge, cu mai multe plăgi înjunghiate, una mortală.

Asasinul de 47 de ani a refuzat să dea declarații

Potrivit publicației italiene, tânărul ucis se numește Ionuț Marius Cal și avea doar 32 de ani. Martorii au relatat că victima și un alt român s-ar fi certat cu puțin timp înainte, conflictul luând amploare. După atac, agresorul a urcat în propriul TIR și a dispărut.

Polițiștii l-au găsit pe suspect în jurul orei 3.25, în parcarea Laimburg, pe sensul de nord al autostrăzii A22. Avea urme de sânge pe corp, în camion fiind descoperite haine pătate de sânge. Bărbatul, un român de 47 de ani, a fost dus la sediul poliției din Bolzano, fiind reținut ca suspect principal. Românul a refuzat să dea declarații, iar luni judecătorul de instrucție urmează să decidă dacă îi confirmă arestarea preventivă. Ancheta este în desfășurare, fiind coordonată de Parchetul din Bolzano.

Acum 4 ani, Mihai Spătaru a fost ucis cu maceta într-o parcare din Franța

În ultimii ani, au existat mai multe cazuri mediatizate având ca protagoniști șoferi de TIR, în special români, uciși sau atacați în câteva țări europene. Cel mai notoriu este din 2021, când Mihai Spătaru a fost ucis în Franța, pe autostrada A28 din Somme, între Abbeville și Amiens, în zona de odihnă Translay. Șoferul român a fost atacat cu o sabie şi s-a stins sub privirile soţiei, cu care lucra în echipaj. Cazul lui a stârnit un val de reacții din partea colegilor de breaslă și a ajuns subiect de dezbatere în Parlamentul European.

În noiembrie 2024, un alt caz șocant a avut loc în Germania, un șofer de TIR ucrainean a fost ucis în urma unei altercații între 4 șoferi, într-o parcare din landul Baden-Württemberg. Motivul atacului ar fi fost o dispută legată de războiul din Ucraina, dar ancheta încă este în curs.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

TIR românesc, blocat de polițiști timp de 6 zile pe o autostradă pentru neplata unei AMENZI uriașe. Care era suma și de ce fusese sancționat șoferul

Povestea șoferiței de TIR care face senzație pe șosele. Are doar 1,53 m înălțime, dar conduce un mastodont de zeci de tone