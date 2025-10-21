Prima pagină » Știri externe » TRAGEDIE în sportul mondial. Marele maestru american de șah Daniel Naroditsky a murit la doar 29 de ani

21 oct. 2025, 14:00, Știri externe
Jucătorul american de şah Daniel Naroditsky a murit la vârsta de numai 29 de ani. Anunţul a fost făcut de Federaţia Internaţională de Şah (FIDE) şi de clubul său, Charlotte Chess Center. Cauza decesului nu a fost făcută publică. Acesta era un popular influencer în mediul online și fost copil minune al șahului de peste Ocean.

Vestea tragică a fost dată de familia sa prin intermediul clubului Charlotte Chess Center.

Mesaje emoționante din partea familiei și a clubului

„Familia Naroditsky anunţă cu tristeţe vestea neaşteptată a decesului lui Daniel. Era un jucător de şah talentat, educator şi membru îndrăgit al comunităţii de şah. Vă rugăm să respectaţi intimitatea familiei în acest moment de doliu”, este mesajul familiei marelui campion de șah

De asemenea, clubul căruia sportivul îi aparținea a transmis un omagiu. „Cu mare tristețe împărtășim trecerea neașteptată a lui Daniel Naroditsky. Daniel a fost un jucător talentat, comentator și educator, dar și un membru prețuit al comunității de șah, admirat de fani și jucători din întreaga lume”, se arată în comunicatul clubului.

În egală măsură, federațiile americane și internaționale de șah i-au adus omagii. Numărul doi mondial, japonezul Hikaru Nakamura, s-a declarat „devastat” de veste.

O carieră excepțională. S-a clasat regulat în primii 200 de jucători ai lumii

Naroditsky a început să joace șah la vârsta de 6 ani, fiind inițiat în sportul minții de fratele său. Crescut în zona Bay Area din California, s-a remarcat în comunitatea şahistă încă de la o vârstă fragedă, câştigând secţiunea Under 12 a Campionatului Mondial de Şah pentru Tineret în 2007. A publicat o carte, Mastering Positional Chess, în 2010, la vârsta de 14 ani.

În 2013, a câştigat Campionatul Junior al SUA, la sfârşitul aceluiași an obţinând titlul de mare maestru. În 2014, a primit Samford Chess Fellowship, unul dintre cele mai importante premii pentru tinerii maeştri americani de şah. În următorul deceniu, Naroditsky a continuat să concureze în Campionatele SUA de şah, clasându-se în mod regulat printre cei mai buni 200 de jucători din lume.

A câștigat Campionatul Mondial de Șah pentru băieți sub 12 ani în 2007, devenind ulterior unul dintre cei mai tineri autori de cărți de șah, la doar 14 ani. În anul 2013, a câștigat Campionatul Juniorilor din SUA și a obținut titlul de mare maestru.

Sportivul era și un influencer foarte popular

Pe lângă cariera competițională, Naroditsky a fost un popular creator de conținut online. Canalul său de YouTube avea aproape 500.000 de abonați, iar pe Twitch era urmărit de peste 340.000 de persoane.

În 2022, New York Times l-a numit „noul său columnist de șah”. Naroditsky era cunoscut pentru pasiunea și vastele sale cunoștințe despre șah, pe care le împărtășea prin evenimente, antrenamente, comentarii și tutoriale online.

