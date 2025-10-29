Prima pagină » Știri externe » Tragedie în vacanță. O femeie de 80 de ani, uitată pe o insulă din Marea Barieră de Corali, a fost găsită decedată

29 oct. 2025, 13:45, Știri externe
O femeie în vârstă de 80 ani a avut parte de un final tragic, în timp ce se afla în vacanță. Se afla într-o drumeție pe Lizard Island, Australia, însă a fost lăsată în urmă, apoi a fost găsită decedată. Acum, autoritățile australiene investighează moartea subită a acesteia.

Potrivit informațiilor, femeia în vârstă de 80 de ani făcea drumeții pe Lizard Island, la 250 kilometri de Cairns, a fost ălsată în urmă, apoi a fost găsită fără suflare. Informațiile arată că ea s-ar fi desprins de grup, cu scopul de a se odihni. Însă, n-a mai ajuns pe nava de croazieră Coral Adventurer. Tragedia a avut loc în cursul zilei de sâmbătă, 26 octombrie 2025.

A fost găsită decedată pe insulă

Nimeni nu s-ar fi așteptat ca o simplă drumeție să se transforme într-o tragedie. Nava de croazieră părăsise insula la apus, iar personalul a decis să se reîntoarcă, după ce oamenii au sesizat că femeia nu se află la bord. În urma unei operațiuni de căutare, au descoperit trupul neînsuflețit al femeii.

Autoritatea Australiană pentru Siguranță Maritimă (AMSA) a anunțat că situația este investigată și urmează să discute cu echipajul navei de croazieră. Nava va ajunge, săptămâna aceasta, în portul Darwin. Alerta a fost dată în jurul orei 21:00, în cursul zilei de sâmbătă, de către căpitan. Odată reîntorși pe Lizard Island, au realizat că femeia nu mai este în viață.

În urma situației, compania de croazieră și-a exprimat condoleanțe. Mark Fifield, directorul executiv al companiei Coral Expeditions, a spus: „În timp ce investigațiile continuă, ne pare profund rău că s-a întâmplat acest lucru și oferim tot sprijinul familiei”.

Femeia ar fi luat parte la o drumeție spre cel mai înalt vârf al insulei, Cook’s Look, și a decis să ia o pauză, rămânând în urmă. Femeia a fost căutată de 7 persoane cu lanterne, în jurul orei 03:00. Datele indică faptul că femeia se afla la prima oprire în cadrul croazierei de lux care dura 60 de zile. Pentru un singur bilet, turiștii plăteau și zeci de mii de dolari, scrie BBC.

Sursă foto: Shutterstock (caracter ilustrativ)

