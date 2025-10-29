Au murit cu halatul pe ei. După decesul dr. Szabo, iese la iveală o realitate dură. 46 de MEDICI români și-au pierdut viața în timpul gărzilor și după

Au salvat mii de vieți, dar nu și pe a lor. 46 de medici români au murit la datorie, epuizați după gărzi interminabile, nopți nedormite și ani de muncă fără pauză. Moartea directoarei de la Spitalul Județean Buzău, Ștefania Szabo, a readus în atenția publică problemele din sistemul medical românesc.

În urma tragediei de la Buzău, antreprenorul Adrian Istudor a publicat o listă cu 46 de medici care și-au pierdut viața în timpul gărzii sau imediat după aceasta. Lista cuprinde nume din toate specializările, de la tineri rezidenți până la medici cu zeci de ani de experiență.

Facebook „Și medicii sunt oameni, au ne voie de timp de odihna Directiva europeana a timpului de odihna nerespectate, gărzile nu sunt considerate vechime in munca, gărzile sunt remunerate la nivelul anului 2018, liberul după gardă nu se poate respecta din lipsa de personal. Până când?”, a scris acesta pe

Deficit de personal și norme europene ignorate

Potrivit datelor Eurostat, România are una dintre cele mai scăzute densități de medici din Uniunea Europeană. Conform Colegiului Medicilor, peste 25.000 de medici români lucrează în străinătate, ceea ce duce la o presiune ridicată asupra celor rămași în țară. În unele spitale județene, un medic efectuează chiar și 6-7 gărzi pe lună, așa cum se întâmpla și în cazul Dr. Ștefania Szabo

Lista medicilor români decedați în timpul gărzii sau imediat după: Dr. Ștefania Szabo – director medical și chirurg, Spitalul Județean Buzău (2025) Dr. Emanuel Mirel Luca – rezident, Iași (2025) Dr. Gabriela Ștefănescu – gastroenterolog, Spitalul „Sf. Spiridon” Iași / București (2024) Dr. Carmina Schaas – obstetrică-ginecologie, Maternitatea „Cuza Vodă” Iași (2023) Dr. Lucian Popescu – neurolog, București (2023) Dr. Ionela Tănase – pediatru, Târgu Mureș (2024) Dr. Roxana Moldovanu – rezident ATI, Cluj-Napoca (2025) Dr. Cosana Claiciu – cardiolog, Spitalul Județean Arad (2018) Dr. Adrian Fronea – ATI, Spitalul „Sf. Ioan” București (2018) Dr. Marius Dan Roșoreanu – pediatru, Lipova (2018) Dr. Grigore Lupescu – cardiolog, Spitalul Județean Târgu Jiu (2018) Dr. Marlena Ștefan – ATI/SMURD Galați (2016) Dr. Gabriel Jilavu – ortoped, Botoșani (2012) Dr. Ionel Botezatu – radiolog, Iași (2012) Dr. Cosmin Giubelan – chirurg, Târgu Jiu (2008) Dr. Ovidiu Lucian Bumbea – psihiatru, Alba Iulia (2010) Dr. Viorica Moglan – ATI, Roman (2003) Dr. Szénpeteri [prenume necunoscut] – UPU, Bistrița (2010) Dr. Adrian Stelian Comăniciu – chirurg, Sibiu (2006) Dr. Iosif Sass – infecționist, Mediaș (2013) Dr. Silviu Gotea – UPU, Târgoviște (2016) Dr. Horia Georgescu – chirurg generalist, București (2015) Dr. Mugur Timofte – chirurg, Slobozia (2008) Dr. Mariana Popescu – medic de familie, Brașov (2018) Dr. Sorin Ionescu – chirurg, Cluj (2018) Dr. Radu Bălan – internist, Timișoara (2018) Dr. Emilia Dumitrescu – pediatru, Pitești (2018) Dr. Liviu Marin – cardiolog, București (2018) Dr. Florin Gheorghe – ATI, Galați (2018) Dr. Vasile Anton – chirurg, Craiova (2018) Dr. Ioana Stoica – neonatolog, Iași (2018) Dr. Cristian Dobrescu – ortoped, Brașov (2018) Dr. Dan Cojocaru – medic de familie, Bacău (2018) Dr. Alina Dobre – rezident, Constanța (2018) Dr. Mihai Ionescu – neurolog, Suceava (2018) Dr. Raluca Marinescu – pediatru, București (2018) Dr. Tudor Gheorghe – radiolog, Cluj (2018) Dr. Oana Popa – ATI, Târgu Mureș (2018) Dr. Nicolae Voicu – internist, Buzău (2018) Dr. Gabriela Enache – medic de familie, Iași (2018) Dr. Valentin Moldovan – chirurg, Oradea (2018) Dr. Camelia Stoian – medic de urgență, Timișoara (2018) Dr. Dan Mihăilescu – ortoped, Galați (2018) Dr. Irina Dumitrescu – neonatolog, București (2018) Dr. Florentina Ilie – pediatru, Constanța (2018) Dr. Viorel Filip – Chirurgie Generala, Iași (2012)