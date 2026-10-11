Tragedie de proporții în estul Africii, unde o ambarcațiune plină cu migranți s-a răsturnat: cel puțin 139 de morți și 84 de dispăruți. Spre ce țară se îndreptau

O ambarcațiune cu peste 300 de persoane la bord s-a răsturnat în largul coastelor Djibouti din estul Africii. Cel puțin 139 oameni, printre care și 15 copii, au murit în timp ce alți 84 sunt dispăruți, a anunțat Organizația Internațională pentru Migrație.

Potrivit supraviețuitorilor, incidentul a avut loc în apropierea localității Guhere, în largul coastei de est a Djibouti, cu vedere spre Golful Aden și strâmtoarea Bab al-Mandeb, în noaptea de joi spre vineri, înainte de răsărit.

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Nava se îndrepta de la Djibouti spre Yemen, având la bord peste 300 de persoane. Peste 80 de persoane – toate de origine etiopiană – au supraviețuit naufragiului, în timp ce operațiunile de căutare și salvare din Djibouti continuau.

„Echipele noastre se află la fața locului, alături de autoritățile locale, pentru a oferi asistență de urgență”, a declarat Alexandre Coissac, șeful misiunii OIM din Djibouti, deplângând „pierderea devastatoare de vieți omenești”. „Această tragedie ne reamintește în mod dureros de pericolele cu care se confruntă migranții de-a lungul acestui coridor migrator, în căutarea unor oportunități economice.”

Traversarea strâmtorii Bab al-Mandeb, o cale navigabilă care măsoară doar 20 km în punctele sale cele mai înguste, între Djibouti și Yemen, este o rută populară, dar periculoasă, pentru mii de migranți din Cornul Africii.

Mulți pornesc în această călătorie în căutarea unui loc de muncă și a siguranței în țările din Golf, nefiind descurajați de instabilitatea crescândă din regiune, cauzată de războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului și de reluarea luptelor din Yemen între forțele guvernamentale și luptătorii Houthi, luna trecută.

„Nimeni nu se urcă într-o astfel de ambarcațiune decât dacă crede că nu există o altă cale sigură”, a declarat directoarea generală a OIM, Amy Pope. „Nu putem continua să tratăm aceste decese ca fiind normale. Căi sigure și legale salvează vieți. Cer guvernelor și donatorilor să acționeze înainte ca următoarea ambarcațiune să se scufunde.”

OIM a declarat că a înregistrat „peste 20.000 de intrări în Djibouti din Etiopia” începând cu 10 septembrie. Anul trecut, peste jumătate de milion de persoane au încercat să traverseze această rută pentru a ajunge în Yemen, iar cel puțin 900 de persoane au murit sau sunt date dispărute, potrivit agenției.