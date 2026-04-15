Trump a distribuit o nouă imagine controversată cu el și Mântuitorul. „Cred că este drăguț”

Donald Trump a distribuit din nou pe rețeaua sa de socializare Truth Social o imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale în care este reprezentat el alături de Iisus Hristos. Acest mesaj vine după ce o postare anterioară în care Trump este reprezentat ca Mântuitor a creat un val de reacții nefavorabile, inclusiv din partea Papei Leon al XIV-lea.

Această postare face parte dintr-o strategie mai largă de comunicare prin care Donald Trump își consolidează sprijinul în rândul electoratului creștin conservator și al susținătorilor mișcărilor care văd politica sa drept un război spiritual.

Trump a stârnit o controversă după ce a publicat pe Truth Social o imagine generată de A.I. în care apărea într-o ipostază mesianică, asemănătoare lui Iisus Hristos. În această imagine, fostul președinte american apărea purtând o robă albă și o pelerină roșie în timp ce stătea la căpătâiul unui bolnav.

Această postare a apărut la scurt timp după ce Trump l-a criticat dur pe Papa Leon al XIV-lea, pe care l-a numit „slab” din cauza opoziției acestuia față de operațiunile militare americane și israeliene în Iran. În urma reacțiilor virulente, acesta a șters imaginea de pe profilul său luni. Ulterior, el a declarat reporterilor că nu s-a considerat portretizat ca Iisus, ci că a crezut că imaginea îl înfățișa ca pe un medic sau un lucrător al Crucii Roșii care „însănătoșește oamenii”.

