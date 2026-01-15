Prima pagină » Știri externe » Trump amenință că va invoca Legea Insurecției după protestele din Minneapolis: Voi trimite armata dacă agitatorii îi mai atacă pe „patrioții ICE”

15 ian. 2026, 16:58, Știri externe
Donald Trump FOTO: Mediafax

Președintele Donald Trump a amenințat că va invoca Legea Insurecției după escaladarea protestelor din Minneapolis, declanșate împotriva Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE).

30 de persoane au fost arestate și o scriitoare în vârstă de 37 de ani, Renee Good, a fost împușcată mortal de către un ofițer ICE.

„Dacă politicienii corupți din Minnesota nu respectă legea și nu-i opresc pe agitatorii profesioniști și insurgenșii să atace patrioții de la I.C.E., care încearcă doar să-și facă treaba, voi institui Legea Insurecției”, a scris președintele pe platforma de socializare Truth Social.

Trump poate ordona o operațiune militară pentru a reprima „insurecția” din Minneapolis

Manifestanții au cerut alungarea tuturor ofițerilor ICE din statul american predominant democrat.  Însă, președintele Trump rămâne de neclintit și ameninință că va invoca Legea 1807 pentru reprimarea tulburărilor interne.

Președintele va putea autoriza operațiuni militare conduse de Armata și Garda Națională pentru a reprima așa zisa „insurecție” din Minneapolis. Potrivit legii, pot fi suprimate revolte, insurecții sau acte de obstrucționare a legii la nivel național dacă autoritățile statale sunt copleșite.

Chiar și primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, a cerut ofițerilor ICE să părăsească orașul, declarând că agenții depășesc ca număr forțele de poliție locală, potrivit New York Times.

Sursa Foto: Profimedia

