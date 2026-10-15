După jurnaliști, Trump deschide un nou front și cu sursele acestora: „Cei care furnizează informații ar trebui împușcați”

Președintele american Donald Trump a declarat că persoanele care divulgă informații confidențiale presei ar trebui împușcate, reluând amenințările la adresa celor care dezvăluie informații din interiorul administrației sale. Declarațiile au fost făcute la un miting electoral în Arizona, unde Trump a acuzat presa că a pus în pericol militarii americani prin publicarea unor informații despre atacurile asupra Iranului, relatează Bloomberg.

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Trump cere pedepse dure pentru cei care divulgă informații

În timpul mitingului din Bullhead City, Arizona, președintele american a cerut sancțiuni severe pentru persoanele care transmit informații confidențiale instituțiilor de presă.

„În opinia mea, cei care furnizează informații ar trebui împușcați. În vremurile trecute, îi executam pe cei care furnizau informații. Trebuie să fim foarte, foarte duri cu cei care furnizează informații. Ei există cu adevărat. Pentru mine, ei sunt gunoiul societății”, a declarat Trump, potrivit Bloomberg.

Președintele american a făcut referire la informațiile apărute în presă după operațiunea militară americană „Midnight Hammer”, desfășurată în iunie 2025, în timpul războiului de 12 zile dintre Israel și Iran. Atunci, Statele Unite au lansat un atac surpriză asupra instalațiilor nucleare iraniene.

După operațiune, mai multe publicații au relatat despre concluziile unui raport preliminar al Agenției de Informații a Apărării din SUA, care nu fusese încă făcut public. Documentul indica faptul că Iranul ar fi reușit să mute o parte din uraniul îmbogățit din locurile vizate de bombardamente. Raportul sugera, de asemenea, că pagubele provocate instalațiilor nucleare iraniene ar fi fost mai reduse decât susținuse Trump.

Trump acuză presa că a pus în pericol militarii americani

În discursul său, Trump a acuzat instituțiile de presă că au dezvăluit informații despre momentul în care forțele americane urmau să plece și să ajungă la țintele atacurilor. El a criticat în special publicațiile The New York Times și CNN.

„Au dezvăluit ora la care plecam și ora la care ajungeam”, a spus Trump, susținând că, din cauza scurgerii de informații, a fost nevoit să reprogrameze campania de bombardamente cu două zile. „Cineva a divulgat informațiile. Un individ josnic, care ar trebui să ajungă la închisoare sau să fie împușcat. Ar trebui să stea în închisoare tot restul vieții”, a declarat președintele american.

Administrația Trump a intensificat măsurile împotriva scurgerilor de informații

Trump are de mult timp o relație conflictuală cu presa și a cerut în repetate rânduri sancțiuni dure pentru oficialii care transmit informații confidențiale jurnaliștilor.

În timpul actualului său mandat, Casa Albă a intensificat eforturile pentru identificarea persoanelor care divulgă informații. Angajați ai administrației și membri ai armatei au fost solicitați să se supună unor teste poligraf, potrivit relatărilor din presă.

Mai mulți jurnaliști de la publicații precum The New York Times, The Washington Post și The Wall Street Journal au primit, de asemenea, citații în cadrul unor demersuri menite să identifice sursele informațiilor publicate.

Printre subiectele relatate de aceste publicații s-au numărat o operațiune eșuată a trupelor speciale americane în Coreea de Nord și avertismentele interne ale Pentagonului pe care Trump le-ar fi ignorat înainte de lansarea războiului împotriva Iranului.

În septembrie 2025, Departamentul Apărării le-a cerut jurnaliștilor care doreau acces la Pentagon să semneze un acord prin care se angajau să nu publice informații neautorizate. O mare parte a corpului de presă acreditat la Pentagon a refuzat să semneze documentul, iar o instanță federală a anulat mai multe dintre noile cerințe impuse jurnaliștilor.

Trump a mai cerut executarea celor care divulgă informații

Amenințările actuale nu sunt primele de acest fel. Trump a cerut pedepse extreme pentru persoanele care divulgă informații încă din primul său mandat, desfășurat între 2017 și 2021.

În 2024, Alyssa Farah Griffin, fostă oficială a Casei Albe, a declarat într-un podcast că Trump ceruse executarea celor care divulgă informații. Afirmația sa a venit după ce presa relatase că președintele se adăpostise într-un buncăr al Casei Albe în timpul protestelor pentru dreptate rasială din 2020.