Prima pagină » Știri externe » Trump acuză Iranul de încălcarea armistițiului după ce a închis din nou Strâmtoarea Ormuz. Președintele amenință cu anihilarea: „Le vom distruge tot”

Trump acuză Iranul de încălcarea armistițiului după ce a închis din nou Strâmtoarea Ormuz. Președintele amenință cu anihilarea: „Le vom distruge tot”

Trump acuză Iranul de încălcarea armistițiului după ce a închis din nou Strâmtoarea Ormuz. Președintele amenință cu anihilarea: „Le vom distruge tot”

17 aprilie părea să fie ziua când s-ar fi încheiat unul dintre cele mai devastatoare conflicte de la cel de-al Doilea Război Mondial. Guvernul iranian a declarat Strâmtoarea Ormuz „complet deschisă”. Președintele american Donald Trump a anunțat că Teheranul a fost de acord să renunțe la programul nuclear și la sprijinirea grupărilor Hamas și Hezbollah.

Tranzitul petrolier putea fi reluat și criza energetică care a perturbat economia mondială părea să se fi sfârșit. Însă, sâmbătă, 18 aprilie, comandamentul iranian a închis iar culoarul, iar vase comerciale au fost atacate. Regimul de la Teheran și-a exprimat nemulțumirea, acuzând SUA pentru încălcarea armistițiului de 2 săptămâni după ce navele americane au blocat porturi iraniene.

Strâmtoarea Ormuz este din nou închisă. Iran: „Cu minciuni, SUA nu vor ajunge nicăieri”

Strâmtoarea Ormuz este din nou închisă și nu va fi redeschisă cât timp SUA vor menține blocada asupra porturilor iraniene.  Comandamentul Central iranian Khatam al-Anbiya a spus că Washington are un istoric de antecedente în care și-a încălcat promisiunile. Acesta acuză SUA de piraterie maritimă prin blocada asupra porturilor iraniene, potrivit Financial Times.

Mohammad Bagher Ghalibaf, negociator de top și lider militar al Iranului, a declarat că „președintele SUA a emis șapte promisiuni într-o singură oră și toate cele șapte s-au dovedit a fi false”.

„Cu asemenea minciuni, ei nu vor obține victoria pe câmpul de bătălie și nu vor ajunge nicăieri la negocieri. Cu continuarea blocadei, Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă”, a mai adăugat Ghalibaf pe X.

Reacția președintelui Trump: „Le vom distruge tot!”

Trump a declarat că „răbdarea sa a ajuns la final” și de acum „gata cu domnul drăguț”. A reiterat că SUA vor anihila toate centralele electrice și toate podurile din Iran.

Președintele a dezvăluit că emisarii diplomatici ai SUA se îndreaptă către Islamabad penru a relua negocierile luni, 20 aprilie.

„Iranul a decis ieri să tragă cu gloanțe în Strâmtoarea Hormuz – o încălcare totală a Acordului nostru de încetare a focului! Multe dintre ele au fost îndreptate spre o navă franceză și un cargou din Regatul Unit. Nu a fost frumos, nu-i așa? Reprezentanții mei merg la Islamabad, Pakistan – Vor fi acolo mâine seară, pentru negocieri. Iranul a anunțat recent că închide strâmtoarea, ceea ce este ciudat, pentru că BLOCADA noastră a închis-o deja. Ne ajută fără să știe și ei sunt cei care pierd odată cu blocarea culoarului, 500 de milioane de dolari pe zi! Statele Unite nu pierd nimic. De fapt, multe nave se îndreaptă, chiar acum, spre SUA, Texas, Louisiana și Alaska, pentru a se încărca, sub îndrumarea IRGC, dorind mereu să fie „tipii duri!”. Oferim o AFIRMAȚIE foarte corectă și rezonabilă și sper că o vor accepta, pentru că, dacă nu o fac, Statele Unite vor dărâma fiecare centrală electrică și fiecare pod din Iran. GADA CU DOMNUL DRĂGUȚ! Vor veni repede, vor veni ușor și, dacă nu acceptă ACORDUL, va fi o onoare pentru mine să fac ceea ce trebuie făcut, ceea ce ar fi trebuit făcut Iranului, de către alți președinți, în ultimii 47 de ani. E TIMPUL CA MAȘINARIA DE UCIGAȘI A IRANULUI SĂ SE TERMINE!”

