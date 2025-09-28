După punerea sub acuzare a fostului director FBI James Comey, Trump anunță: „Vor mai fi și alții.” George SOROS, pe listă

Președintele SUA Donald Trump a semnalat că Administrația sa va iniția urmăriri penale împotriva mai multor oponenți politici.

Remarcile lui Trump au venit la doar câteva ore după ce Departamentul de Justiție l-a pus sub acuzare pe fostul director FBI James Comey.

Întrebat despre cazul lui Comey vineri dimineață, Trump a spus că nu are o listă cu cine va fi vizat în continuare, dar „vor mai fi și alții” luați în vizor de procurorii federali.

„Aceștia erau democrați corupți, de stânga radicală”, a spus Trump în timp ce se pregătea să plece spre competiția de golf Ryder Cup din Long Island, New York. „Este vorba despre justiție. Chiar nu este răzbunare”, a adăugat el.

Trump a repetat remarcile sale anterioare că el ar fi fost ținta unei vânători de vrăjitoare de natură politică:

„M-au vânat timp de patru ani.”

Joi, Trump i-a menționat pe George Soros și Reid Hoffman, miliardari care au donat pentru cauze progresiste, ca membri ai „stângii radicale” care ar putea fi investigați.

La sfârșitul săptămânii trecute, Trump i-a cerut procurorului general al SUA Pam Bondi să ia măsuri împotriva senatorului democrat Adam Schiff și a procurorului general al New York-ului, Letitia James.

Trump a vorbit frecvent despre necesitatea de a revizui sistemul de justiție al SUA

Atât în timpul campaniei prezidențiale din 2024, cât și în primele luni din cel de-al doilea mandat, Trump a vorbit frecvent despre necesitatea de a revizui sistemul de justiție al SUA și de a se răzbuna pentru urmăririle penale care l-au vizat în timpul președinției lui Joe Biden.

Intervenția lui Trump pentru a influența și a pune presiune asupra Departamentului de Justiție – care are o tradiție de lungă durată de autonomie față de ramura executivă, încă de la scandalul Watergate din anii 1970 – vine în contextul în care Trump încearcă să-și afirme autoritatea asupra altor agenții, cum ar fi Rezerva Federală, care ar trebui să fie independente de Casa Albă, notează Financial Times.

