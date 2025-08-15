Trump ar putea părăsi brusc SUMMITUL din Alaska dacă observă că Putin nu vrea niciun acord privind Ucraina

Președintele SUA, Donald Trump, ar putea părăsi brusc summitul cu omologul său din Rusia, Vladimir Putin, dacă va observa că liderul rus nu este serios în acceptarea unui acord de oprire a războiului din Ucraina, afirmă un oficial din cadrul Administrației de la Washington.

”Se mențin toate opțiunile, inclusiv cea a plecării președintelui SUA de la reuniune dacă va înțelege că Putin nu este serios în sensul unui acord”, a declarat un oficial american citat, sub protecția anonimatului, de postul de televiziune CNN.

Donald Trump a sugerat că ar putea pleca de la negocieri dacă observă că Vladimir Putin nu vrea un acord.

”Voi avea întâlnirea cu Vladimir Putin și, probabil în două minute, îmi voi da seama dacă se poate ajunge la un acord. Vom vedea parametrii, iar apoi îi voi suna pe președintele Volodimir Zelenski și pe liderii europeni”, a subliniat președintele SUA.

Donald Trump a amenințat că Rusia se expune ”consecințelor severe” la nivel economic dacă Vladimir Putin nu va accepta oprirea războiului din Ucraina.

Președintele Donald Trump va încerca toate modalitățile de oprire a războiului ”brutal” din Ucraina, a anunțat Casa Albă, precizând că obiectivul summitului este de a fi observată direct atitudinea lui Vladimir Putin, după care Washingtonul va stabili opțiunile.

”Președintele Rusiei a solicitat summitul, iar președintele Trump vrea să epuizeze toate opțiunile în efortul de a opri acest război printr-un acord de pace. Ce se va întâmpla după această întâlnire depinde de președintele Trump, iar acesta este unul dintre motivele pentru care merge la summit. Are instincte incredibile și vrea să îl privească în ochi pe președintele Rusiei și să vadă ce progrese pot fi făcute pentru a avansa în sensul opririi acestui război brutal și a restabili pacea”, a declarat Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

