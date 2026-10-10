Trump și-a exprimat încă o dată nemulțumirea pentru faptul că nu a primit Nobelul pentru Pace. „Am oprit opt războaie, am adus acasă toți ostaticii israelieni și nu am primit premiul. Wow!“

Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat încă o dată nemulțumirea legată de faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace. Oficialul de la Casa Albă precizează că, în ciuda faptului că a pus capăt la opt războaie, a asigurat eliberarea ostaticilor israelieni și este aproape de a soluționa alte două conflicte, Comitetul Nobel tot nu a decis să-i acorde marea distincție.

Într-o postare publicată, sâmbătă, pe platforma Truth Social, Trump a transmis:

„Am oprit 8 RĂZBOAIE, sunt aproape de a încheia sau soluționa încă 2, am adus înapoi toți ostaticii israelieni, inclusiv pe ultimii 28, atât vii, cât și morți, am obținut eliberarea și trimiterea acasă a sute de ostatici din țări din întreaga lume, am câștigat un război în Venezuela și l-am capturat pe dictatorul violent care conducea cu atâta ferocitate acea țară și am împiedicat cel mai mare stat sponsor al terorismului, Republica Islamică Iran, să obțină o Armă Nucleară — ȘI MULTE ALTELE! Cu toate acestea, în ciuda tuturor acestor realizări, eu sau Statele Unite ale Americii nu am primit Premiul Nobel pentru Pace. WOW!”

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Acesta este al doilea mesaj publicat de președintele american pe rețelele de socializare în legătură cu pierdera Nobelului Pentru Pace și în acest an.

În cadrul primului mesaj de pe rețeaua Truth Social, liderul de la Casa Albă a catalogat decizia Comitetului Nobel de a-i acorda premiul fostei judecătoare Navi Pillay drept „o pată de neșters“ pe imaginea Norvegiei.

„Statele Unite ale Americii, reprezentate de mine în calitate de președinte, ar fi trebuit să primească Premiul Nobel pentru Pace, dar nu l-au primit. Este o pată de neșters asupra Norvegiei și asupra celor care au luat această decizie rușinoasă și jenantă”, a declarat Donald Trump, președintele Statelor Unite.

„Nu vom uita, Norvegia, că nu ne-ați acordat acest premiu”, a afirmat Trump.

Premiul Nobel pentru Pace în 2026 a fost câștigat, vineri, 9 octombrie, de jurista și judecătoarea sud-africană Navanethem „Navi” Pillay.

Navi Pillay (85 de ani) este fost Înalt Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și a devenit a cincea persoană din Africa de Sud care primește această distincție, urmând pașii lui Nelson Mandela și Desmond Tutu. Decernarea fizică a premiului va avea loc, conform tradiției, pe 10 decembrie 2026.