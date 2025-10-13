TRUMP l-a convins pe Netanyahu să participe la summit-ul de pace. Convorbirea dintre premierul israelian și președintele egiptean, mediată de Trump

Premierul Benjamin Netanyahu ar fi purtat o convorbire telefonică cu președintele Egiptului Abdel Fatah El-Sisi, la care ar fi asistat, telefonic, și Donald Trump, în cadrul căreia prim-ministru israelian ar fi acceptat invitația de a participa la sumitt-ul de pace de la Sharm El-Sheikh, ce va avea loc în decursul zilei de azi, transmite Times Of Israel.

Președintele Egiptului, Abdel Fatah El-Sisi, a evitat discuțiile cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, în timpul războiului din Fâșia Gaza și nu l-a invitat la summit-ul internațional de pace de la Sharm El-Sheikh, în care tema este planul președintelui Donald Trump pentru menținerea păcii în Fâșia Gaza.

Un purtător de cuvânt al administrației prezidențiale egiptene a confirmat, potrivit Reuters, că prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu va participa la summit-ul din Egipt.

„Atât președintele palestinian Mahmoud Abbas, cât și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu vor participa la summit-ul de pace, în vederea consolidării armistițiului de încheiere războiului din Gaza”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Printre cei 30 de lideri, prezenți la summit-ul internațional de pace din Egipt se află și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, dar și președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, alături de liderii Qatarului și Indoneziei.

FOTO: Profimedia

Recomandarea autorului: