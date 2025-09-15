ONU a anunțat o reuniune de urgență a Consiliului pentru Drepturile Omului/ Membrii vor discuta despre situația din QATAR

Consiliul pentru Drepturile Omului se va întruni de urgență, marți, pentru a discuta despre atacurile israeliene din Qatar, care au vizat liderii grupului islamist Hamas, a anunțat ONU.

„Această dezbatere urgentă este convocată ca răspuns la două solicitări oficiale depuse miercurea trecută de Pakistan, în numele statelor membre ale Organizației Cooperării Islamice, și de Kuweit, în numele Consiliului de Cooperare pentru Statele Arabe din Golf”, a anunțat Consiliul.

Membrii Consiliului vor discuta despre „recenta agresiune militară comisă de statul Israel împotriva statului Qatar pe 9 septembrie”. Întâlnirea va fi a zecea dezbatere urgentă de la crearea Consiliului pentru Drepturile Omului în 2006. Atacul israelian, care a vizat oficiali ai grupării Hamas, a fost efectuat asupra unui complex rezidențial din Doha, capitala țării care mediază negocierile pentru un armistițiu în Fâșia Gaza.

Atacurile israeliene au ucis cinci membri ai mișcării palestiniene și un membru al forțelor de securitate qatareze, dar gruparea Hamas a declarat că oficialii vizați au supraviețuit, conform cotidianului Le Figaro.

Președintele Iranului cere țărilor musulmane să rupă relațiile diplomatice cu Israelul

Massoud Pezeshkian, președintele iranian, a cerut, luni, țărilor musulmane să rupă legăturile cu Israelul, înaintea desfășurării unui summit la Doha, ca răspuns la atacul israelian fără precedent asupra Qatarului.

„Este posibil ca țările musulmane să rupă relațiile cu acest regim fictiv și să își păstreze unitatea și coeziunea pe cât posibil”, a declarat Massoud Pezeshkian, înainte de plecarea spre Qatar, exprimându-și speranța că summitul „va ajunge la o decizie” cu privire la măsurile care urmează a fi luate împotriva Israelului.

