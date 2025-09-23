Trump contestă, de la tribuna ONU, POLITICILE ecologice și în materie de imigrație /„Vor produce moartea Europei Occidentale”

Președintele SUA, Donald Trump, a contestat marți, la reuniunea Adunării Generale a ONU, politicile europene în materie de imigrație și ecologie, avertizând asupra riscului ”morții Europei Occidentale”.

”Trebuie să spun… că urmăresc situația Londrei, unde aveți un primar teribil. Orașul s-a schimbat atât de mult, acum vor să treacă la legea islamică (Sharia). Dar sunteți o altă națiune, nu puteți face acest lucru! Atât imigrația, cât și ideile suicidare în materie de energie vor produce moartea Europei Occidentale. Dacă nu se va face ceva imediat, aceste lucruri nu vor putea fi menținute”, a declarat Donald Trump în discursul rostit de la tribuna Adunării Generale a ONU. ”Națiunile Unite ar trebui să oprească invaziile, nu să le finanțeze”, a continuat președintele SUA, referindu-se la programele de asistență destinate imigranților.

De altfel, președintele SUA a catalogat teoria modificărilor climatice ca fiind ”cea mai mare escrocherie din lume”.

”În încheiere, vreau să reiterez că imigrația și costurile mari generate de așa-numitele energii ecologice regenerabile distrug o mare parte a lumii libere și o mare parte a planetei”, a subliniat Donald Trump.

Administrația Donald Trump contestă politicile ecologice și a redus subvențiile pentru vehicule electrice și energii regenerabile. De asemenea, Trump a adoptat o linie dură împotriva imigrației, consolidând măsurile de securitate la frontierele Statelor Unite cu Mexicul și Canada.

”Eu vreau să mulțumesc statului El Salvador pentru activitatea de succes și profesionistă în primirea și plasarea a detenție a infractorilor care ajunseseră la noi în țară”, a subliniat Trump.

Administrația de la Washington este criticată de organizațiile pentru drepturile omului din cauza expulzării imigranților în diverse țări care nu respectă standardele umanitare și legale.

