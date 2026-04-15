Președintele american, Donald Trump, a declarat că negocierile cu Iranul ar putea fi reluate în curând și ar putea duce la încheierea unui acord. Oficialul de la Casa Albă a îndemnat lumea să se pregătească pentru „două zile uimitoare”, asta în timp ce forțele americane, care impun un blocaj în Iran, au întors din drum navele care părăseau porturile iraniene.

„Cred că veți asista la două zile extraordinare. Chiar cred asta”, i-a spus Trump reporterului ABC News, Jonathan Karl, adăugând că nu crede că va fi necesară prelungirea armistițiului de două săptămâni, care expiră pe 21 aprilie. „Se poate termina în orice fel, dar cred că un acord este de preferat, pentru că astfel vor putea reconstrui”, a spus Trump, potrivit unei postări a jurnalistului ABC pe X. „Acum au cu adevărat un regim diferit. Indiferent ce s-ar întâmpla, i-am eliminat pe radicali.”

Potrivit reporterului ABC, Trump a mai făcut încă o afirmație extraordinară. „Dacă n-aș fi președinte, lumea ar fi sfâșiată în bucăți.”

Potrivit Reuters, oficiali din Pakistan, Iran și mai multe state din Golf au declarat, de asemenea, că echipele de negociatori din SUA și Iran ar putea reveni la Islamabad în cursul acestei săptămâni.

Discuțiile de la sfârșitul săptămânii trecute, la care a participat inclusiv vicepreședintele JD Vance, s-au încheiat fără a se ajunge la un acord privind încetarea războiului, care a izbucnit pe 28 februarie odată cu atacurile americano-israeliene asupra Iranului.

Optimismul lui Trump a contribuit la creșterea burselor mondiale, care se îndreaptă spre noi maxime istorice. Prețurile de referință ale petrolului – care scăzuseră, marți, și la începutul ședinței de tranzacționare de miercuri – au urcat la aproximativ 96 de dolari pe baril, după ce armata americană a declarat că blocada sa a oprit complet traficul comercial maritim către și dinspre Iran.

Tot mai multe nave au fost întoarse din drum sub blocada SUA, inclusiv petrolierul Rich Starry, deținut de chinezi și sancționat de SUA, care se îndrepta miercuri înapoi spre Strâmtoarea Ormuz după ce a ieșit din Golful Persic.

Potrivit publicației Wall Street Journal, armata americană a declarat anterior că a interceptat opt petroliere legate de Iran de la începutul blocadei, luni. Un oficial american a declarat că marți un distrugător american a oprit două petroliere care încercau să părăsească portul iranian Chabahar din Golful Oman.

Agenția de știri semi-oficială iraniană Mehr a raportat că Iranul va folosi porturi alternative față de cele de pe coasta sa sudică pentru a ocoli blocada americană și a extinde capacitatea de import în diferite regiuni ale țării.

