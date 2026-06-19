Trump declară că puterea sa nu are „limite” după războiul cu Iranul. Ce a spus președintele american despre perspectiva continuării războiului

În cadrul unui interviu acordat pentru emisiunea „The Axios Show”, Donald Trump a precizat că războiul cu Iranul i-a arătat că „nu există limite” în ce privește exercitarea puterii sale.

Președintele american a precizat în cadrul unui interviu Axios că a negociat acordul de pace cu Teheranul pentru a împiedica transformarea războiului într-o depresiune economică globală. Întrebat de moderatorul Marc Caputo ce a învățat din acest război despre limitele puterii sale, acesta s-a lovit de răspunsul: „Nu există limite”.

„Nu am învățat încă lecția asta. Știu că există, dar nu există limite”, a continuat liderul american.

De altfel, Trump a susținut că războiul împotriva Iranului a demonstrat în fapt puterea militară a Statelor Unite. „Cine altcineva ar fi putut face o blocadă ca asta? Eu am făcut o blocadă navală prin care nicio navă nu a reușit să treacă. Unii au încercat. Nu a durat foarte mult”.

Trump explică de ce nu a fost mai dur cu Iranul

Președintele Statelor Unite a precizat că este constant iritat de declarațiile criticilor săi, care spun că trebuia să fie mai dur cu Iranul. În culise, Trump și-a exprimat îngrijorările cu privire la rezervele globale de petrol care începeau să se epuizeze pe măsură ce războiul cu Iranul continua. Aceste declarații explică de ce Trump a acceptat acest acord cu Iranul, în loc de unul maximalist pe care l-a promis la începutul războiului.

„Singura modalitate prin care pot deveni mai dur este să mă mai duc acolo încă două sau trei săptămâni și să continui să-i bombardez. Corect? Dar ce ne aduce asta? Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă. […] Nu am avea petrol timp de luni de zile. Atâta timp cât arunci cu bombe, chestia aia se închide automat [Strâmtoarea Ormuz]. Acesta este genul de lucruri care ar putea provoca o depresiune globală”.

„Dacă nu eram eu, Israelul era nimicit până acum”

În cadrul aceluiași interviu, președintele SUA a precizat că, dacă nu ar fi existat Donald Trump, „Israelul era nimicit până acum”. Declarația acestuia vine într-un moment destul de tensionat pentru Orientul Mijlociu, în condițiile în care Washingtonul ține de acordul de pace cu iranienii, iar Israelul vrea să continue bombardamentele asupra Libanului, fapt ce îl irită foarte tare pe liderul american.