Trump elibereză rușii de pe petrolierul „Marinera” și refuză să răspundă dacă a vorbit cu Putin

Președintele american Donald Trump a refuzat să răspundă, într-un interviu acordat joi seară pentru Fox News, dacă liderul rus Vladimir Putin l-a sunat după ce forțele americane au capturat petrolierul Marinera. De asemenea, liderul de la Casa Albă a eliberat doi cetățeni ruși din echipajul petrolierului. Ministerul de Externe din Rusia a salutat decizia lui Trump de a elibera cetățenii ruși.

Trump a fost întrebat dacă Putin l-a sunat după confiscarea navei Marinera.

„Nu vreau să spun asta. Dar adevărul este că navele rusești — acolo era un submarin și un distrugător — ambele s-au îndepărtat foarte repede când am ajuns noi. Și noi am capturat nava”, a declarat președintele SUA.

Potrivit liderului de la Casa Albă, petrolul transportat de petrolier este deja descărcat.

Diplomația rusă salută decizia lui Trump de a elibera cetățenii ruși din echipajul petrolierului Marinera

După ce Trump a decis să elibereze membrii ruși din echipajul navei reținute în Atlantic, Moscova a salutat această mișcare.

„Ca răspuns la solicitarea noastră, președintele SUA, Donald Trump, a decis să elibereze doi cetățeni ruși din echipajul petrolierului Marinera, reținuți anterior de partea americană în cadrul unei operațiuni în Atlanticul de Nord. Salutăm această decizie și ne exprimăm recunoștința față de conducerea SUA”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, într-un comunicat publicat pe canalul de Telegram al instituției.

Cea mai mare parte a echipajului petrolierului Marinera, confiscat de Statele Unite, era formată din ucraineni, a relatat presa rusă, care a precizat că la bordul navei se aflau 28 de persoane. Dintre acestea, 20 sunt cetățeni ucraineni, alții 6 (inclusiv căpitanul) sunt cetățeni ai Georgiei. Doar doi membri ai echipajului sunt cetățeni ruși.

