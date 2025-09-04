După atacul asupra unei nave din Venezuela, Administrația Trump spune că operațiunile militare împotriva cartelurilor de droguri vor continua

Înalți oficiali americani din domeniul securității naționale au declarat miercuri că operațiunile militare împotriva cartelurilor de droguri vor continua.

Marți, forțele armate americane au ucis 11 persoane într-un atac asupra unei nave din Venezuela care ar fi transportat narcotice ilegale.

Aceasta ar fi prima operațiune de acest fel despre care există informații, după ce președintele Donald Trump a trimis mai multe nave de război în sudul Caraibelor, notează Reuters.

Informațiile disponibile despre atac sunt puține, inclusiv ce justificare legală a fost folosită sau ce droguri erau la bordul navei, dar secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că operațiunile vor continua.

„Avem active în aer, active în apă, active pe nave, pentru că aceasta este o misiune extrem de serioasă pentru noi și nu se va opri doar cu acest atac”, a spus Hegseth. „Oricine altcineva care trafichează în acele ape și despre care știm că este un narcoterorist desemnat va avea aceeași soartă.”

El a refuzat să ofere detalii despre modul în care a fost efectuată operațiunea, spunând că acestea sunt clasificate.

Marco Rubio: „Poate că se întâmplă chiar acum”

Nu se știe dacă nava a fost distrusă folosind o dronă, o torpilă sau alte mijloace.

Secretarul de stat Marco Rubio, vorbind în Mexico City, a declarat că vor mai avea loc atacuri similare.

„Poate că se întâmplă chiar acum, nu știu, dar ideea este că președintele Statelor Unite va purta război împotriva organizațiilor narcoteroriste”, a spus Rubio.

Marți, Trump a declarat, fără a furniza dovezi, că Armata americană a identificat echipajul navei ca fiind membri ai bandei venezuelene Tren de Aragua, pe care Washingtonul a declarat-o grup terorist în februarie.

Miercuri, el le-a declarat reporterilor din Biroul Oval că „cantități masive de droguri” au fost găsite pe barcă.

„Avem înregistrări cu ei vorbind”, a spus Trump. „Erau cantități masive de droguri care intrau în țara noastră pentru a ucide o mulțime de oameni. Și toată lumea înțelege pe deplin asta. De fapt, poți să vezi saci cu droguri peste tot pe barcă”, a spus Trump.

Rubio a spus că „o barcă plină cu cocaină sau fentanil” era o amenințare imediată pentru Statele Unite, adăugând că Trump avea dreptul să „o elimine în circumstanțe urgente”.

Secretarul Apărării: „Singura persoană care ar trebui să fie îngrijorată este Nicolas Maduro”

Întrebat despre relația strânsă a Venezuelei cu China, Hegseth l-a vizat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro.

„Singura persoană care ar trebui să fie îngrijorată este Nicolas Maduro, care este efectiv un lider al unui stat narcotraficant de droguri”, a spus Hegseth.

Luna trecută Administrația Trump a dublat recompensa pentru informațiile care ar duce la arestarea lui Maduro la 50 de milioane de dolari, acuzându-l de legături cu traficul de droguri și grupurile criminale.

Statele Unite au desfășurat nave de război în sudul Caraibelor în ultimele săptămâni, cu scopul de a respecta promisiunea lui Trump de a lua măsuri împotriva cartelurilor de droguri.

Șapte nave de război americane și un submarin de atac rapid cu propulsie nucleară, cu peste 4.500 de marinari și pușcași marini la bord, sunt deja sau urmează să ajungă în regiune în curând.

Oficialii venezueleni au declarat că acumularea de trupe din Caraibe este menită să justifice o intervenție împotriva lor, Maduro acuzându-l pe Trump că caută o „schimbare de regim”.

