Prima pagină » Știri externe » UE răspunde „amenințărilor“ lui Trump privind strâmtoarea Ormuz: „Este în afara sferei de competență a NATO“. Cum au răspuns Japonia și Australia

UE răspunde „amenințărilor“ lui Trump privind strâmtoarea Ormuz: „Este în afara sferei de competență a NATO“. Cum au răspuns Japonia și Australia

16 mart. 2026, 11:56, Știri externe

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat, luni, că Strâmtoarea Ormuz se află „în afara sferei de competență a NATO”, dar că se analizează opțiuni, împreună cu ONU, pentru a asigura navigabilitatea acesteia, relatează El Pais.

„Am luat legătura cu NATO în trecut, dar, de fapt, acest lucru nu ține de competența NATO (…) Nu există țări membre NATO în strâmtoarea Ormuz”, a afirmat Kallas la sosirea sa la Consiliul miniștrilor de externe al UE, la o zi după ce președintele SUA, Donald Trump, a prezis alianței un „viitor foarte sumbru” dacă nu îl va sprijini în eforturile de a debloca strâmtoarea.

Kallas a declarat că miniștrii de externe ai blocului vor discuta dacă este posibilă modificarea mandatului misiunii Aspides — de protecție a navigației în Marea Roșie — pentru a trimite nave în strâmtoarea Ormuz, cu scopul de a escorta navele care tranzitează acest important coridor maritim prin care trece 20% din producția mondială de petrol.

„Este în interesul nostru să menținem deschisă Strâmtoarea Ormuz și de aceea discutăm și despre ce putem face în această privință din partea europeană”, a spus ea.

Kallas a declarat că UE menține operațiunea EUNavfor ‘Aspides’ în zonă și că ‘există state membre care sunt, de asemenea, dispuse să contribuie, fie la coaliția de voluntari, fie la operațiunea în sine’, dar a clarificat că zona ‘rămâne în afara teritoriilor NATO’.

Șefa diplomației europene a indicat că va trebui ‘să se discute despre ce anume sunt dispuse să facă statele membre în Strâmtoarea Ormuz’.

„Întrebarea este dacă statele membre sunt pregătite să recurgă efectiv la această misiune; dacă vrem să garantăm securitatea în această regiune, cel mai simplu lucru ar fi să folosim operațiunea pe care o avem deja în zonă și poate să o modificăm ușor. Se vorbește și despre o coaliție de voluntari în acest sens“, propusă de Franța, a declarat ea.

Anterior, Trump a avertizat aliații NATO că îi așteaptă un „viitor foarte sumbru” dacă nu vor contribui la redeschiderea Strâmtorii Ormuz și a declarat că ar putea amâna și summitul planificat cu liderul chinez Xi Jinping, potrivit unor declarații publicate duminică de Financial Times.

„Avem o organizație precum NATO”, a spus Trump. „Am fost foarte amabili. Nu eram obligați să-i ajutăm în legătură cu Ucraina. Ucraina se află la mii de kilometri distanță de noi… Dar i-am ajutat. Acum vom vedea dacă ne vor ajuta și ei. Pentru că spun de mult timp că noi vom fi acolo pentru ei, iar ei nu vor fi acolo pentru noi. Și nu sunt sigur că vor fi acolo.”

Rugat să clarifice de ce fel de ajutor are nevoie, Trump a răspuns: „Orice.” El a adăugat că aliații ar trebui să trimită mijloace de luptă împotriva minelor, de care Europa dispune în număr mult mai mare decât SUA.

Japonia și Australia au respins deja cererea lui Trump

Japonia și Australia au declarat că nu vor trimite nave de război în Strâmtoarea Ormuz, așa cum a solicitat președintele american Donald Trump, care a făcut apel la șapte țări să trimită nave pe această cale navigabilă strategică.

Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a negat luni orice planuri de desfășurare militară în Strâmtoarea Ormuz. „Întrucât nu ni s-a solicitat încă oficial acest lucru, este dificil să răspundem speculațiilor. Guvernul japonez studiază modul de implementare a măsurilor necesare. Analizăm modul în care putem proteja navele japoneze și echipajele acestora, precum și ce se poate face în cadrul legal”, a explicat Takaichi în timpul unei sesiuni a parlamentului Japoniei. Declarațiile prim-ministrului vin în aceeași săptămână cu prima sa călătorie în Statele Unite de la preluarea mandatului, unde se va întâlni cu președintele.

Ministrul australian al Transporturilor, Catherine King, a anunțat, de asemenea, duminică că guvernul său nu va trimite nave în Strâmtoarea Hormuz pentru a proteja petrolierele de atacurile iraniene.

Trump face presiuni asupra aliaților NATO să-și intensifice prezența în Strâmtoarea Ormuz: „Le cer să intervină și să-și protejeze propriul teritoriu." „Îi vom ține minte!"
13:34
Trump face presiuni asupra aliaților NATO să-și intensifice prezența în Strâmtoarea Ormuz: „Le cer să intervină și să-și protejeze propriul teritoriu.“ „Îi vom ține minte!“
Iranul amenință România cu „un răspuns politic și juridic adecvat" după sprijinul acordat SUA în conflictul din Orientul Mijlociu: „Ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului"
13:29
Iranul amenință România cu „un răspuns politic și juridic adecvat” după sprijinul acordat SUA în conflictul din Orientul Mijlociu: „Ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”
Scandal în lumea catolică după ce un miliardar, investitor apropiat al lui Trump, a organizat la Roma conferințe secrete despre Anticrist
12:40
Scandal în lumea catolică după ce un miliardar, investitor apropiat al lui Trump, a organizat la Roma conferințe secrete despre Anticrist
Michael B. Jordan îl învinge pe Leonardo Di Caprio. Un rol „dublu" i-a adus Oscarul pentru cel mai bun actor. Unde și-a sărbătorit triumful
12:37
Michael B. Jordan îl învinge pe Leonardo Di Caprio. Un rol „dublu“ i-a adus Oscarul pentru cel mai bun actor. Unde și-a sărbătorit triumful
Miting uriaș la Budapesta înaintea alegerilor. Viktor Orbán: „Nu voi permite ca Ungaria să fie jefuită". Reacția lui Peter Magyar
11:47
Miting uriaș la Budapesta înaintea alegerilor. Viktor Orbán: „Nu voi permite ca Ungaria să fie jefuită”. Reacția lui Peter Magyar
Giganții petrolieri, marii câștigători ai războiului din Iran. Valoarea companiilor americane a crescut cu 130 de miliarde de dolari
10:28
Giganții petrolieri, marii câștigători ai războiului din Iran. Valoarea companiilor americane a crescut cu 130 de miliarde de dolari
Adio păcănele în Arad? Decizia radicală care aruncă în aer sălile de jocuri din oraș
13:40
Adio păcănele în Arad? Decizia radicală care aruncă în aer sălile de jocuri din oraș
EXCLUSIV DINAMO, azi, de la 16.45. Urmările după nebunia din Giulești! Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
13:30
EXCLUSIV DINAMO, azi, de la 16.45. Urmările după nebunia din Giulești! Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
PSD spune că a găsit 2,3 miliarde de lei „uitate" de Finanțe pentru pensii și ajutoare sociale
13:21
PSD spune că a găsit 2,3 miliarde de lei „uitate” de Finanțe pentru pensii și ajutoare sociale
Scandal la Oradea după ce primăria a postat un videoclip realizat cu AI în care apăreau niște muncitori care curățau orașul
13:21
Scandal la Oradea după ce primăria a postat un videoclip realizat cu AI în care apăreau niște muncitori care curățau orașul
Oana Țoiu pretinde că prioritatea României este echilibrarea prețurilor la combustibil. Carburanții s-au scumpit de opt ori în ultimele două săptămâni
13:06
Oana Țoiu pretinde că prioritatea României este echilibrarea prețurilor la combustibil. Carburanții s-au scumpit de opt ori în ultimele două săptămâni

