Trump face show la summit-ul McDonald’s: „Sunt primul bucătar de la McDonald’s care a ajuns președintele Americii. Îmi place peștele. Dar aș vrea mai mult sos tartar”

Președintele american Donald Trump a făcut spectacol, seara trecută, la o reuniune anuală a proprietarilor și directorilor de restaurante McDonald’s din Washington DC. După ce a fost criticat timp de săptămâni pentru frustrarea americanilor față de costul ridicat al vieții și în contextul în care democrații au câștigat alegerile din noiembrie, concentrându-se pe probleme legate de accesibilitate, Trump a căutat să se laude cu propriile încercări de a ține sub control inflația, iar summit-ul lanțului de restaurante, care l-a ajutat inclusiv în campania sa electorală, a fost ocazia perfectă.

Trump, primul fost bucătar de la McDonald’s care a devenit președinte

„Sunt onorat să mă aflu în fața dumneavoastră ca primul fost bucătar la McDonald’s care a devenit președinte al Statelor Unite”, a declarat Trump, în cadrul unui discurs de aproape o oră, ținut la un an după ce și-a pus un șorț galben pentru a găti și servi cartofi prăjiți clienților unui restaurant din Pennsylvania.

Președintele a stârnit râsete din partea mulțimii de proprietari, operatori și furnizori de francize McDonald’s când a oferit câteva sfaturi despre meniul unui produs de bază, un sandviș cu pește.

„Indiferent cine ești, tuturor le place ceva la McDonald’s. Mie îmi place peștele. Îmi place. Ați putea pune puțin mai mult sos tartar, vă rog. Serios.”, a glumit el cu proprietarii.

Republicanul a lăudat eforturile Administrației sale de a ține sub control inflația și și-a arătat aprecierea pentru celebrul lanț de restaurante, un produs de bază al clasei muncitoare, spune el.

„În timp ce alți politicieni zboară în avioane de campanie dotate cu produse de catering scumpe, în Trump Force One (avionul său privat n.r.), înainte de a urca în Air Force One, care este și un avion destul de frumos, noi am servit aproape de fiecare dată doar McDonald’s”, a spus el. „Și chiar l-am convins pe Bobby Kennedy să mănânce un Big Mac”, a adăugat el, referindu-se la secretarul său de sănătate.

Chiar și Robert F. Kennedy Jr., a cărui agendă „Make America Healthy Again” evită alimentele ultra-procesate, a apreciat burgerul, a spus Trump. „Mi-a spus că i-a plăcut foarte mult”, a spus Trump. „Dar nu a vrut ca acest lucru să fie făcut public.”

Trump a continuat apoi să evidențieze eforturile sale de eliminare a taxelor, de relaxare a reglementărilor și de creștere a investițiilor pentru a sprijini economia.

„Fără impozit pe bacșiș, fără impozit pe ore suplimentare și fără impozit pe asigurările sociale pentru seniorii noștri”, a spus el, enumerând reducerile de impozite din proiectul său de lege privind impozitele și cheltuielile, adoptat de Congres în iulie.

Așa cum a făcut și în postarea de pe Truth Social din 5 noiembrie, Trump a susținut încă o dată că prețul unei mese de Ziua Recunoștinței în 2025 a fost cu 25% mai mic decât în ​​2024.

„Știți, aceasta este și epoca de aur a Americii, pentru că ne descurcăm mai bine decât am făcut-o vreodată ca țară. Prețurile scad și toate chestiile astea”, a spus Trump. El a continuat: „Ne uităm la accesibilitate – o vom reduce pentru toată lumea, pentru că nu toată lumea înțelege faptul că o piață bursieră excelentă este excelentă pentru toată lumea”.

Trump a lăudat măsurile luate de lanțul de restaurante de a reduce prețurile la meniuri și a dat vina pe administrația Biden pentru costurile ridicate ale alimentelor.

„Așadar, chiar dacă scade și scade mult, oamenii vor să fie cum era când eram eu președinte și vom ajunge foarte aproape de această cifră, poate chiar mai bine, în funcție de ce facem cu energia”, a spus Trump, adăugând că prețul energiei și rata inflației au scăzut în cele nouă luni de la revenirea sa în funcție.

„În ultimele șase luni, prețul produselor pentru micul dejun a scăzut cu 14%. Prețurile pâinii au scăzut. Prețurile lactatelor au scăzut”, a spus el.

Trump a amintit de scandalul cu McDonald’s al Kamalei Harris

În timpul discursului său de aproape o oră, Trump a criticat-o pe fosta vicepreședintă Kamala Harris pentru că s-a lăudat că a lucrat ca bucătar la McDonald’s, în timpul campaniei electorale din 2024.

„Sunt onorat să stau în fața dumneavoastră în calitate de primul fost bucătar de la McDonald’s care a devenit vreodată președinte al Statelor Unite. Și am fost acolo cam 30 de minute, cu 30 de minute mai mult decât a stat Kamala, în ciuda slujbei ei la McDonald’s. Asta nu a funcționat prea bine”, a spus Trump seara trecută.

Kamala Harris și-a petrecut cele câteva luni din campania prezidențială publicând o poveste despre perioada în care a lucrat la McDonald’s în timp ce era la facultate. Cu toate acestea, nu există nicio înregistrare a faptului că vicepreședinta Statelor Unite ar fi lucrat vreodată la un McDonald’s din Alameda, California, iar susținătorii au început să o critice aspru.

Trump a profitat de scandalul iscat în timpul campaniei prezidențiale, și a pus șorțul de bucătar și a mers la o staţie de preparare a cartofilor prăjiţi a unui restaurant din Pennsylvania. Acesta a devenit un moment memorabil din timpul campaniei sale, spune Trump, și i-a adus o grămadă de alegători.

Trump știa că va câștiga alegerile din 2024 după vizita de la McDonald’s

„După ce am mâncat cartofi prăjiți și am făcut alte lucruri, am stat la fereastră, iar oamenii veneau cu mașina puțin plictisiți, ca să fiu sincer. Adică, așteaptă un hamburger.”, a spus el.

„Au venit cu mașina… S-au uitat în jur și au exclamat toți: «Uau». Și a fost fascinant. Reacția a fost incredibilă. A fost ca și cum aș fi știut că voi câștiga când am văzut asta, pentru că reacția lor era de dragoste. Unii s-au uitat de două ori. A fost un moment uimitor.”, a spus Trump în timpul discursului de sera trecută.

Așa cum ne-am obișnuit, Trump a dansat, aseară, și în fața proprietarilor de afaceri. Și, ca să facă evenimentul și mai memorabil, Casa Albă i-a făcut lui Trump un clip video în care a documentat „parcursul lui Trump de la fost bucătar la McDonald’s la președinte al SUA”.

Echipa sa a distribuit inclusiv un meme cu mesajul: „Luați-vă un președinte care le poate face pe amândouă”

McDonald’s sărbătorește 70 de ani de când fondatorul Ray Kroc a deschis primul restaurant în sistem de franciză în Des Plaines, Illinois, pe 15 aprilie 1955. „Sunt 70 de ani de măreție americană”, a spus Trump.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Scandalul Epstein ia amploare în SUA. Fostul șef al Harvard, forțat să se retragă după publicarea corespondenței cu miliardarul controversat

Trump anunță „FIFA PASS”: microbiștii care au bilete la Cupa Mondială pot aplica pentru vize SUA în regim de urgență