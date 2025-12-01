Prima pagină » Știri externe » Trump îl invită pe Netanyahu la Casa Albă ca să discute dezarmarea Hamas

Trump îl invită pe Netanyahu la Casa Albă ca să discute dezarmarea Hamas

01 dec. 2025, 20:03, Știri externe
Trump îl invită pe Netanyahu la Casa Albă ca să discute dezarmarea Hamas
Sursă foto: Mediafax

În urma discuțiilor purtate recent, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a fost invitat de președintele Donald Trump la Casa Albă pentru a cincea oară într-un an. 

Cei doi lideri au subliniat în discuție importanța și angajamentul față de dizolvarea grupării teroriste pro-palestiniene Hamas din zona de control.

S-a discutat și despre desființarea zonei de control din Fâșia Gaza și extinderea acordurilor de pace.

Pe lângă dezarmarea Hamas, Trump i-a solicitat lui „Bibi” să dialogheze cu Siria

Tododată, Trump l-a atenționat pe premierul israelian să nu destabilizeze noua conducere a Siriei, la câteva zile după ce soldații IDF s-au luptat cu bărbați înarmați în sudul țării.

Președintele american a îndemnat Israelul la un dialog sincer cu Siria, informează The Times of Israel. Siria este condusă de la finalul anului 2024 de fostul lider terorist Ahmed al-Sharaa, care a fost recent în vizită la Casa Albă.

După 2 ani de război și 6 ani de procese, Netanyahu cere să fie grațiat

Benjamin Netanyahu se confruntă cu trei cazuri separate de corupție depuse în 2019, care includ acuzații de luare de mită, fraudă și abuz de încredere. Din iunie 2021  până în toamna anului 2022, el a stat în opoziție.

Cel de-al treilea mandat al său de premier a fost marcat de desfășurarea operațiunilor militare anti-teroriste din Fâșia Gaza, sudul Libanului, Marea Roșie și Iran.

Premierul s-a ales cu un mandat de arestare de la Curtea Internațională pentru crime de război comise în Fâșia Gaza, după ce a comandat bombardamente asupra zonelor populate de civili. Războiul din Gaza a produs peste 70.000 – 80.000 de morți.

Până și Trump i-a solicitat președintelui israelian să-l grațieze pe Netanyahu

Acum, prim-ministrul israelian  a solicitat grațiere prezidențială, șefului de stat Isaac Hertzog. Palatul Prezidențial al Israelului estimează că vor dura câteva săptămâni până la luarea unei decizii privind grațierea.

Chiar și preşedintele american Donald Trump i-a trimis o scrisoare omologului său israelian, Isaac Herzog, în care îi cere să-l graţieze pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, inculpat în Israel în mai multe dosare de corupţie.

Isaac Herzog este președintele Israelului din 2021 și a făcut parte din Partidul Laburist Israelian de centru-stânga până în 2024.

Netanyahu, care a mai fost prim-ministru între 1996 și 1999, respectiv între 2009 și 2021,  face parte din partidul național-conservator de dreapta Likud.

Sursa foto: Profimedia

Opoziția iese în stradă împotriva grațierii premierului

Pe 30 noiembrie 2025, la ora 18:00, s-a desfășurat un protest de amploare în fața casei președintelui statului Yitzhak Herzog în Tel Aviv.

Liderul opoziției Yair Lapid, prim-ministrul Israelului între iulie și decembrie 2022, a solicitat o cerere de ultimă oră președintelui Herzog:

„Nu poți acorda grațiere lui Netanyahu fără o recunoaștere a vinovăției, exprimarea regretului și retragerea imediată din viața politică.”, a spus fostul premier liberal provenit din Partidul „Este un Viitor” de centru.

Sursa Foto: Mediafax/Profimeia

Autorul recomandă: Scandal în Israel după ce Netanyahu i-a cerut președintelui Israelului, Isaac Hertzog, să îl grațieze. Se anunță proteste, premierul e cercetat în mai multe cazuri de corupție

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Paradoxul Fâșiei Gaza: Palestinienii nu au acces la mâncare și medicamente, dar au acces la noile telefoane iPhone 17, care sunt la mare căutare
18:19
Paradoxul Fâșiei Gaza: Palestinienii nu au acces la mâncare și medicamente, dar au acces la noile telefoane iPhone 17, care sunt la mare căutare
CRĂCIUN Melania Trump arată decorurile spectaculoase ale Casei Albe de Sărbători. „Acasă este acolo unde este inima ta”
18:01
Melania Trump arată decorurile spectaculoase ale Casei Albe de Sărbători. „Acasă este acolo unde este inima ta”
EXTERNE Cum a pierdut un american 280.000 de dolari în doar patru luni, după un singur mesaj pe Facebook
16:34
Cum a pierdut un american 280.000 de dolari în doar patru luni, după un singur mesaj pe Facebook
EXTERNE Mii de oameni s-au adunat în Cehia pentru a reconstitui Bătălia de la Austerlitz, cea mai faimoasă bătălie a lui Napoleon
14:27
Mii de oameni s-au adunat în Cehia pentru a reconstitui Bătălia de la Austerlitz, cea mai faimoasă bătălie a lui Napoleon
ȘTIINȚĂ Cum vrea știința să învingă îmbătrânirea. Compania Immorta Bio a depus un patent pentru un „vaccin împotriva îmbătrânirii”
12:17
Cum vrea știința să învingă îmbătrânirea. Compania Immorta Bio a depus un patent pentru un „vaccin împotriva îmbătrânirii”
JUSTIȚIE Evadare periculoasă din Centrul pentru Străini din județul Arad. Bărbatul care a trecut de sârma ghimpată, în vizorul SRI. Filtre multiple în zonă
12:10
Evadare periculoasă din Centrul pentru Străini din județul Arad. Bărbatul care a trecut de sârma ghimpată, în vizorul SRI. Filtre multiple în zonă
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să pui oțet în tigaie atunci când frigi pieptul de pui
Digi24
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
Cancan.ro
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
„Să îi concedieze imediat”. Mesajul vehement adresat de 1 Decembrie către Nicușor Dan de un fost consilier al lui Traian Băsescu
Mediafax
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale: Nu avem un raport complet cu ce s-a întâmplat
Click
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul ceremoniilor
Digi24
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia
Cancan.ro
Primele imagini cu gemenele Indiggo din AREST! Cu greu le mai recunoști
Ce se întâmplă doctore
De ce e bine să pui o frunză de dafin la ușa casei, în luna decembrie? Ce semnificație are, de fapt
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Descopera.ro
Greșeala cea mai mare pe care o facem cu uleiul de gătit
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Putea T. rex să înoate?
EXCLUSIV Un ministru și un șef DSP se ceartă, iar 100.000 de oameni stau ca niște refugiați în casele lor, fără apă, în plină iarnă. DSP: „Nu se va încălca legea. Există riscul să infectăm rețeaua de apă dacă furnizăm apă nepotabilă” / Buzoianu: „Nu vreți, e treaba dumneavoastră”
20:19
Un ministru și un șef DSP se ceartă, iar 100.000 de oameni stau ca niște refugiați în casele lor, fără apă, în plină iarnă. DSP: „Nu se va încălca legea. Există riscul să infectăm rețeaua de apă dacă furnizăm apă nepotabilă” / Buzoianu: „Nu vreți, e treaba dumneavoastră”
ACUM Elena Udrea petrece Ziua Națională departe de România. Fostul ministru se află la Roma alături de partenerul și fetița sa
20:18
Elena Udrea petrece Ziua Națională departe de România. Fostul ministru se află la Roma alături de partenerul și fetița sa
EXCLUSIV Povestea neștiută a colonelului (r) Ion Vasile Banu, de-o vârstă cu Unirea, decorat de președintele Nicușor Dan cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler
19:33
Povestea neștiută a colonelului (r) Ion Vasile Banu, de-o vârstă cu Unirea, decorat de președintele Nicușor Dan cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler
FLASH NEWS Două tramvaie s-au ciocnit într-o intersecție din Bucureşti. Un copil a ajuns la spital
19:05
Două tramvaie s-au ciocnit într-o intersecție din Bucureşti. Un copil a ajuns la spital

Cele mai noi