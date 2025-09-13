IMPRESIONANT. Cum descria Charlie Kirk România și ce îl lega de țara noastră

“România a fost întotdeauna un loc frumos”, a spus regretatul activist conservator și podcaster american Charlie Kirk, într-unul din episoadele popularei sale emisiuni.

Kirk le-a povestit urmăritorilor că soția sa a vizitat România, apoi s-a referit la evoluțiile politice din România, pe care le-a descris ca având “o importanță internațională”.

Kirk avea 5,5 milioane de urmăritori pe platforma X și găzduia The Charlie Kirk Show, un podcast și un program radio care ajungea la peste 500.000 de ascultători în fiecare lună.

Văduva lui Charlie Kirk: Emisiunea de radio creată de soțul ei va continua

Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk, spune că turneul prin universități și emisiunea de radio create de soțul ei vor continua.

Kirk vorbea la prima oprire din turneul său „American Comeback Tour,” la Universitatea Utah Valley din Orem, Utah, când a fost împușcat.

Turneul avea încă 14 date planificate în campusurile universitare, potrivit reprezentanților organizației lui Charlie Kirk, Turning Point USA, conform NPR.

Erika Kirk a mai spus că emisiunea radio și podcastul The Charlie Kirk Show, care erau difuzate zilnic, vor continua.

Kirk apărea în mod regulat la postul de televiziune Fox News, inclusiv mai recent ca o co-gazdă la “Fox & Friends”.

Erika Kirk a mai spus că nu a găsit o modalitate de a-i spune fiicei sale în vârstă de doar trei ani că tatăl ei a murit.

„Este într-o călătorie de lucru cu Isus”, a spus ea.

