Trump invită liderii Asiei Centrale la Washington. Printre invitați se numără Tokayev, președintele Kazahstanului și ALIAT al lui Putin

28 oct. 2025, 18:31, Știri externe
Președintele SUA se va întâlni cu liderii celor cinci țări din Asia Centrală săptămâna viitoare, a declarat pentru agenția Reuters o sursă apropiată organizării summitului.

Reprezentanții Casei Albe nu au comentat informațiile despre o posibilă întâlnire. În același timp, serviciul de presă al președintelui Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokayev, a declarat că acesta a trimis o scrisoare președintelui SUA, Donald Trump, mulțumindu-i pentru invitație.

Planul lui Trump pentru a se întâlni  cu liderii Asiei Centrale (aliați ai președintelui rus Vladimir Putin) este întocmit după ce Casa Albă a ordonat implementarea unor sancțiuni masive pe importarea petrolului rusesc.

Intenționează Trump să-i „fure” aliații lui Putin pentru a-l presa și mai tare să înceteze războiul din Ucraina? În imagine apar următorii - Președintele Kassym-Jomart Tokayev (Kazahstan), Președintele Sadyr Japarov (Kîrgîzstan), Vladimir Putin (Rusia), președintele Emomali Rahmon (Tajikistan), președintele Serdar Berdimuhamedow (Turkmenistan) și președintele Shavat Mirziyoyev (președintele Uzbekistanului) - Al doilea Summit Rusia-Asia Centrală de la Palatul Somon - 9 octombrie 2025

Președintele Uzbekistanului se va întâlni cu Trump săptămâna viitoare

Secretarul adjunct de stat al SUA, Christopher Landau, după întâlnirile cu oficialii uzbeci, a declarat că președintele Uzbekistanului, Shavkat Mirziyoyev, se va întâlni cu Trump la Washington săptămâna viitoare, scrie Reuters.

Potrivit lui Landau, această vizită „poate fi un pas important spre o întâlnire de succes” a liderilor. El a scris acest lucru pe rețeaua socială X.

În această săptămână, Donald Trump se află într-o vizită în Asia, în timpul căreia a participat la summitul ASEAN. Joi se va întâlni cu președintele Chinei, Xi Jinping.

Sursa Foto: Profimedia

