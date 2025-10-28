Trump invită liderii Asiei Centrale la Washington. Printre invitați se numără Tokayev, președintele Kazahstanului și ALIAT al lui Putin

Președintele SUA se va întâlni cu liderii celor cinci țări din Asia Centrală săptămâna viitoare, a declarat pentru agenția Reuters o sursă apropiată organizării summitului.

Reprezentanții Casei Albe nu au comentat informațiile despre o posibilă întâlnire. În același timp, serviciul de presă al președintelui Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokayev, a declarat că acesta a trimis o scrisoare președintelui SUA, Donald Trump, mulțumindu-i pentru invitație.

Planul lui Trump pentru a se întâlni cu liderii Asiei Centrale (aliați ai președintelui rus Vladimir Putin) este întocmit după ce Casa Albă a ordonat implementarea unor sancțiuni masive pe importarea petrolului rusesc.

Președintele Uzbekistanului se va întâlni cu Trump săptămâna viitoare

Secretarul adjunct de stat al SUA, Christopher Landau, după întâlnirile cu oficialii uzbeci, a declarat că președintele Uzbekistanului, Shavkat Mirziyoyev, se va întâlni cu Trump la Washington săptămâna viitoare, scrie Reuters.

Potrivit lui Landau, această vizită „poate fi un pas important spre o întâlnire de succes” a liderilor. El a scris acest lucru pe rețeaua socială X.

În această săptămână, Donald Trump se află într-o vizită în Asia, în timpul căreia a participat la summitul ASEAN. Joi se va întâlni cu președintele Chinei, Xi Jinping.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: