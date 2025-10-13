Trump, medaliat de președintele Egiptului cu Ordinul Nilului: „E un titlu frumos”

Egiptul i-a acordat președintelui american Donald Trump cea mai înaltă distincție de stat pentru rolul său în negocierea armistițiului între Hamas și Israel – Ordinul Nilului.

Trump va fi al doilea președinte american din istorie care va primi acest ordin, după Jimmy Carter în 1979.

Ordinul Nilului

Ordinul Nilului este prezentat sub forma unei distincții din aur cu gravuri faraonice, reprezentând prosperitatea adusă de Nil, bogăția și rezistența, precum și protecția împotriva răului.

Introdus cu mai bine de 100 de ani în urmă, este cea mai prestigioasă distincție a țării și a fost acordată doar unui număr restrâns de șefi de stat. Printre aceștia se numără regina Elisabeta a II-a, regele Hussein al Iordaniei, Nelson Mandela și, cel mai recent, regele Felipe al VI-lea al Spaniei.

Laureații Nobel Ahmed Zewail, Mohamed ElBaradei, Naguib Mahfouz și regretatul președinte Anwar Sadat se numără printre egiptenii care au primit această distincție.

Decizia vine ca o recunoaștere a eforturilor lui Trump de a media armistițiul dintre Hamas și Israel și a planului de pace al administrației sale pentru regiune.

