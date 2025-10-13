Prima pagină » Știri externe » Trump, medaliat de președintele Egiptului cu Ordinul Nilului: „E un titlu frumos”

Trump, medaliat de președintele Egiptului cu Ordinul Nilului: „E un titlu frumos”

13 oct. 2025, 21:03, Știri externe
Trump, medaliat de președintele Egiptului cu Ordinul Nilului: „E un titlu frumos”

Egiptul i-a acordat președintelui american Donald Trump cea mai înaltă distincție de stat pentru rolul său în negocierea armistițiului între Hamas și Israel – Ordinul Nilului. 

Trump va fi al doilea președinte american din istorie care va primi acest ordin, după Jimmy Carter în 1979.

Ordinul Nilului

Ordinul Nilului este prezentat sub forma unei distincții din aur cu gravuri faraonice, reprezentând prosperitatea adusă de Nil, bogăția și rezistența, precum și protecția împotriva răului.

Introdus cu mai bine de 100 de ani în urmă, este cea mai prestigioasă distincție a țării și a fost acordată doar unui număr restrâns de șefi de stat. Printre aceștia se numără regina Elisabeta a II-a, regele Hussein al Iordaniei, Nelson Mandela și, cel mai recent, regele Felipe al VI-lea al Spaniei.

Laureații Nobel Ahmed Zewail, Mohamed ElBaradei, Naguib Mahfouz și regretatul președinte Anwar Sadat se numără printre egiptenii care au primit această distincție.

Decizia vine ca o recunoaștere a eforturilor lui Trump de a media armistițiul dintre Hamas și Israel și a planului de pace al administrației sale pentru regiune.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Pace în Gaza. Trump, discurs după semnarea Acordului de pace: „Războiul în Gaza s-a terminat!”

Prima zi de pace în GAZA în IMAGINI. Cum arată armistițiul din teritoriul palestinian, după doi ani de calvar

Citește și

EXTERNE Volodimir Zelenski merge vineri la Washington pentru a discuta cu Donald Trump
21:45
Volodimir Zelenski merge vineri la Washington pentru a discuta cu Donald Trump
VIDEO Scene sfâșietoare la reunirea ostaticilor israelieni cu familiile după doi ani de captivitate în Fâșia Gaza. IMAGINILE stârnesc emoții puternice
21:19
Scene sfâșietoare la reunirea ostaticilor israelieni cu familiile după doi ani de captivitate în Fâșia Gaza. IMAGINILE stârnesc emoții puternice
EXTERNE DONALD TRUMP este pregătit să aibă o întâlnire cu XI JINPING în Coreea de Sud. Tensiunile comerciale dintre SUA și China persistă
21:18
DONALD TRUMP este pregătit să aibă o întâlnire cu XI JINPING în Coreea de Sud. Tensiunile comerciale dintre SUA și China persistă
EXTERNE Kaja Kallas denunță tacticile periculoase ale lui Vladimir Putin. „RUSIA practică jocul războiului”
19:45
Kaja Kallas denunță tacticile periculoase ale lui Vladimir Putin. „RUSIA practică jocul războiului”
ULTIMA ORĂ Nici nu s-a uscat cerneala pe acord că Israelul acuză Hamas de ÎNCĂLCAREA termenilor. Dispute pe transferul cadavrelor ostaticilor
19:30
Nici nu s-a uscat cerneala pe acord că Israelul acuză Hamas de ÎNCĂLCAREA termenilor. Dispute pe transferul cadavrelor ostaticilor
EXTERNE Cele mai puternice idei din discursul lui Trump: ”ZORII unui nou Orient Mijlociu”, „coșmarul a luat sfârșit”
19:20
Cele mai puternice idei din discursul lui Trump: ”ZORII unui nou Orient Mijlociu”, „coșmarul a luat sfârșit”
Mediafax
Octombrie 2025, în cărțile de ISTORIE! Recorduri înregistrate deja în multe zone din România: Hărțile ANM
Digi24
Cum voia Germania să ajute Rusia înainte ca Vladimir Putin să anexeze Crimeea
Cancan.ro
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Adevarul
Românul care l-a consiliat pe Trump anunță ce li se pregătește rușilor și coreenilor. „N-are nicio problemă să recurgă la metode foarte dure”
Mediafax
Decizia luată de Zelenski referitor la LIMBA ROMÂNĂ. Ce impact are, de fapt
Click
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Digi24
VIDEO Accident mortal în București. O femeie și copilul ei, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni. Mama a murit
Cancan.ro
Dublă tragedie! Ei sunt Simona și Tudor, cei doi studenți care au murit în accidentul din Cluj. Se întorceau de la facultate
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice! S-a transformat TOTAL! Puțini ar mai recunoaște-o
observatornews.ro
Reacţia unui român stabilit în Suedia de 50 de ani, când vede preţurile de la noi din magazine
StirileKanalD
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” - Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța
KanalD
Duminică noaptea, 12 octombrie 2025, în jurul orei 01:00, cadavrul lui Ionuț a fost găsit într-o parcare publică din nordul Italiei. Trupul neînsuflețit al românului a fost descoperit în Bolzano, mai exact într-o parcare folosită de șoferii de camioane pe
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești oprit de Poliție și nu ai permisul auto la tine?
Descopera.ro
De ce nu simțim rotația Pământului?
Capital.ro
Reguli noi UE privind telefoanele mobile. Termen limită pentru modificarea produselor, 3 ani. Va fi valabil și în România
Evz.ro
Cum a schimbat Teo Trandafir cariera lui Bursucu: Mărturii din culise
A1
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
SCANDALUL care zguduie industria muzicală! Lele îl umilește public pe Jador: "Nu am cum să mă pun la nivelul tău. Ești mic rău pentru mine și la cântare și la talent. Fanii tăi au 11 ani. Ai fani de sunt la biberon". INCREDIBIL de la ce s-au certat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Descopera.ro
Marea Britanie interzice vânzarea băuturilor energizante minorilor sub 16 ani: „Cum putem aștepta să performeze la școală?”