Președintele american Donald Trump a transmis, vineri, că nu a fost pe de-a întregul convins de disponibilitatea lui Zelenski de a încheia un acord de pace în Ucraina. Cu toate acestea, conform spuselor oficialului de la Casa Albă, la întâlnirea de la Davos, președintele Ucrainei a declarat că dorește să încheie un acord, iar discuțiile au decurs bine.

Trump a făcut declarațiile de la bordul Air Force One, care îl ducea înapoi la baza aeriană Joint Base Andrews.

„A spus că dorește să încheie un acord. Înțelegeți, discutăm despre lucruri care sunt discutate de șase sau șapte luni, iar el a venit și a spus că dorește să încheie un acord, deoarece eu nu eram pe de-a întregul convins. Cred că ar trebui să dorească să încheie un acord.“, a transmis președintele SUA.

Trump a salutat reuniunea trilaterală între SUA, Rusia și Ucraina din Emiratele Arabe Unite.

„Este bine. Orice întâlnire este bună. Dacă nu ne întâlnim, nu se va întâmpla nimic. În primii trei ani, nimeni nu s-a întâlnit. În timpul lui Biden, nimeni nu s-a întâlnit. Și știți un lucru: dacă nu ne întâlnim, nu se va întâmpla nimic. De aceea ne întâlnim – și vom vedea ce va ieși din asta. Sper să putem salva multe vieți, atât.“, a precizat republicanul.

De asemenea, Trump și-a exprimat încrederea că Vladimir Putin va face concesii în cadrul unei soluționări pașnice.

Conform președintelui SUA, Putin ar putea dori să obțină „totul”, însă, a subliniat Trump, în cazul încheierii unui acord, el nu va face acest lucru.

„El va face concesii. Toți fac concesii pentru a duce la bun sfârșit această chestiune. Europa va face parte din acest proces. Trebuie să facă parte din el. Este mai mult pentru Europa decât pentru noi. Eu fac asta mai mult pentru Europa decât pentru noi. În primul rând, o fac pentru a salva vieți. În al doilea rând, pentru Europa… Ne desparte un ocean. Dar eu am capacitatea de a realiza astfel de lucruri și vom vedea dacă pot face asta. Adică, acest lucru nu s-ar fi putut realiza niciodată. Credeam că Putin vrea totul. Poate că vrea, dar nu va face asta – nu va ceda, dacă nu încheiem o tranzacție. Dar astăzi am avut o întâlnire bună cu președintele Zelenski. Cred că a fost o întâlnire foarte bună.“, a explicat Trump.

Președintele a deplâns lipsa încălzirii din casele ucrainenilor în această perioadă.

„Este destul de greu. Este foarte greu pentru poporul ucrainean, vă spun. Cum pot trăi fără încălzire, când temperatura scade până la -20 de grade? Înțelegeți, e foarte frig acolo. În mare parte, climatul este mai rece decât în Canada. Cum pot trăi așa? Este uimitor ce fac ei pentru a supraviețui. Este imposibil să trăiești așa”, a spus președintele SUA.

