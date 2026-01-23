Ursula von der Leyen: Relația dintre UE și SUA e mai bună decât acum 24 de ore. Care sunt concluziile întâlnirii de urgență a liderilor europeni

În urma întâlnirii Consiliului European, care s-a reunit pentru a recalibra relațiile transatlantice și a discuta despre securitatea regională, liderii UE au reafirmat solidaritatea deplină cu Danemarca și au subliniat că doar acest stat și Groenlanda pot decide asupra propriului teritoriu, ca răspuns la interesul manifestat de SUA pentru Groenlanda.

Summit-ul de urgență convocat ca răspuns la amenințările lui Donald Trump de a ocupa Groenlanda s-a transformat în cele din urmă în ceva mult mai puțin dramatic, deoarece președintele american a anunțat cu o zi în urma acestei întâlniri a europenilor că renunță la ideea de a mai impune sancțiuni statelor europene.

Europa trebuie să îmbrățișeze o realitate dură, cea a independenței față de SUA

Președintele francez, Emmanuel Macron, și cancelarul german, Friedrich Merz, au fost unanimi în avertismentul conform căruia criza transatlantică a catapultat blocul comunitar într-o nouă realitate dură – una în care Europa trebuie să îmbrățișeze independența.

Spre deosebire de recentele summituri ale UE, nu au existat certuri, ciocniri și nici măcar decizii de luat, adunarea a semnalat în liniște o înțelegere tacită, potrivit a patru diplomați UE și un oficial care au cunoștință de discuția liderilor, că există o ruptură fatidică între vechea și noua ordine, modul în care Occidentul a funcționat de la al Doilea Război Mondial încoace și orice ar urma, anunță Politico.

Declarațiile lui Trump i-au făcut pe europeni să ia măsuri de neconceput

Deși pașii către o independență europeană au început să fie făcuți încă din primul mandat de președinte al lui Donald Trump, amenințările sale recente la adresa Groenlandei au acționat ca un avertisment brusc, care i-a forțat să ia măsuri care ar fi fost de neconceput chiar și cu câteva luni în urmă.

Răspunsul unificat din partea UE trebuie să fie o regulă

Liderii europeni au subliniat că răspunsul rapid și unificat din ultimul timp trebuie să definească abordarea blocului comunitar față de aproape orice situație. „Nu poate fi vorba de securitate energetică sau apărare, nu poate fi putere economică sau dependență comercială, trebuie să fie totul, deodată”, a declarat un diplomat european pentru Politico.

„Când Europa nu este divizată, când suntem uniți și când suntem clari și puternici, de asemenea, în dorința noastră de a ne apăra, atunci rezultatele se vor vedea”, a declarat prim-ministrul danez Mette Frederiksen. „Cred că am învățat ceva în ultimele zile și săptămâni.”

Von der Leyen: „Europa este într-o poziție mai bună decât era acum 24 de ore”

Ursula von der Leyen a declarat, după finalizarea întâlnirii de joi seara, că relațiile dintre SUA și UE sunt „într-o poziție mai bună decât erau acum 24 de ore.

„Și în această seară, am tras lecțiile strategiei noastre colective. Ce am făcut? În primul rând, a existat o solidaritate neechivocă cu Groenlanda și Regatul Danemarcei. În al doilea rând, am fost fermi alături de cele șase state membre care erau amenințate cu tarife vamale. În al treilea rând, ne-am implicat foarte activ cu SUA la diferite niveluri. Am făcut acest lucru într-un mod ferm, dar fără escaladare. În al patrulea rând, am fost bine pregătiți cu contramăsuri comerciale și instrumente netarifare în cazul în care tarifele vamale ar fi fost aplicate. Pe scurt, am urmat patru principii cheie: fermitate, implicare, pregătire și unitate, iar acest lucru a fost eficient. De acum înainte, ar trebui să menținem aceeași abordare”, a spus Ursula von der Leyen.

În ceea ce privește Groenlanda și regiunea Arctică, europenii au ajuns la concluzia că s-a investit insuficient în această regiune. Așadar, Europa trebuie să își asume de acum înainte responsabilitatea.

„Pentru următorul buget pe termen lung al UE, am propus deja dublarea sprijinului nostru financiar. Așadar, chiar acum, lucrăm la consolidarea relației UE cu Groenlanda. În cadrul acestui proiect, Comisia va prezenta în curând un pachet substanțial de investiții”, a declarat von der Leyen. „Dincolo de investiții, intenționăm, de asemenea, să aprofundăm cooperarea cu SUA și toți partenerii în ceea ce privește securitatea în Arctica. În special, cred că ar trebui să folosim creșterea cheltuielilor noastre pentru apărare pentru echipamente pregătite pentru Arctica, de exemplu, un spărgător de gheață european. Și ar trebui să consolidăm acordurile noastre de securitate și apărare cu partenerii, cum ar fi Regatul Unit, Canada, Norvegia, Islanda și alții”, a completat președinta Comisiei Europene.

