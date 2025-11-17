Prima pagină » Știri externe » Trump nu exclude o operațiune militară terestră în Venezuel

Trump nu exclude o operațiune militară terestră în Venezuel

17 nov. 2025, 22:19, Știri externe

În timp ce a desfășurat o conferință de presă despre găzduirea Cupei Mondiale din 2026, un reporter l-a întrebat pe Donald Trump dacă SUA vor ataca Venezuela.

Președintele a declarat că „nu exclude” desfășurarea unei operațiuni militare terestre.da

„Nu exclud nimic. Trebuie doar să ne ocupăm de Venezuela”, a declarat președintele.

Trump a mai spus că este dispus și să bombardeze ținte din Mexic pentru a stopa traficul de droguri periculoase pe teritoriul SUA.

„Aș lansa lovituri asupra Mexicului pentru a opri drogurile? Sunt de acord cu asta… Aș face asta pe coridoarele terestre? Aș face— absolut…”

Sursa Foto: Profimedia

