Prima pagină » Știri externe » Trump oprește discuțiile de pace cu Iranul și recheamă delegația SUA din Islamabad. Ce motive a invocat președintele american

Donald Trump: „Sper ca Hezbollah să se poarte frumos în această perioadă importantă” / Foto - Mediafax

Donald Trump a semnalat sâmbătă pe pagina de socializare Truth Social o schimbare bruscă a eforturilor de a încheia conflictul cu Iranul și a anunțat rechemarea delegației americane din Islamabad.

Președintele american a anulat călătoria emisarilor săi speciali, Steve Witkoff și Jared Kushner, care plecaseră vineri spre Islamabad pentru a purta discuții de pace cu delegația iraniană. După cum afirmă Trump, atâta timp cât sunt lupte interne și confuzie în cadrul conducerii de la Teheran, toate eforturile de pace sunt o pierdere de timp.

„Tocmai am anulat călătoria reprezentanților mei care mergeau la Islamabad, Pakistan, pentru a se întâlni cu iranienii. Prea mult timp pierdut cu călătoriile, prea multă muncă! Pe lângă acestea, există lupte interne și confuzie imense în cadrul „conducerii” lor. Nimeni nu știe cine este la conducere, inclusiv ei. În plus, noi avem toate cărțile, ei nu au nicio! Dacă vor să vorbească, tot ce trebuie să facă este să sune!!!”, a scris Trump pe Truth Social.

Anunțul președintelui american a venit la scurt timp după ce ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a părăsit Islamabadul fără a confirma vreo intenție de a se întâlni cu reprezentanții SUA. Anterior acestui gest, iranienii au menționat că nu au avut programate întâlniri directe cu partea americană.

În prezent, între Statele Unite și Iran există în vigoare un armistițiu care a fost prelungit unilateral de Donald Trump dar, conform afirmațiilor acestuia, nu s-a gândit încă dacă va prelungi această etapă de încetare a focului. Săptămâna aceasta, președintele SUA a precizat că nu dorește neapărat să reia ostilitățile și a preferat să acorde Teheranului o pauză de gândire pentru a ajunge la un acord de pace care va dăinui.

„Când vor să discute despre pace, pot să mă sune”

Potrivit declarațiilor lui Donald Trump făcute presei, în Iran există acum o luptă pentru putere. „Probabil că se luptă pentru conducere. Dar eu cred că se luptă cine să nu fie la putere, pentru că am eliminat deja două eșaloane”. După cum a precizat presei, președintele american s-a văzut nemulțumit că delegația americană a călătorit 17 ore cu avionul până în Pakistan și a fost lăsată să aștepte.

După cum a sugerat președintele american, Statele Unite vor înceta orice inițiativă de încheiere a războiului din moment ce din partea Teheranului nu există nicio înclinație în acest sens. „Iranul a oferit multe concesii, dar nu a oferit suficient”, a spus Trump. De acum înainte, „când vor să aibă discuții de pace, pot să mă sune”, a spus președintele american.

