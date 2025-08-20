Prima pagină » Știri externe » Guvernul israelian a aprobat construirea unei COLONII în centrul Cisiordaniei /UE și Marea Britanie condamnă ferm inițiativa

Guvernul israelian a aprobat construirea unei COLONII în centrul Cisiordaniei /UE și Marea Britanie condamnă ferm inițiativa

20 aug. 2025, 21:43, Știri externe
Guvernul israelian a aprobat, miercuri, un proiect controversat de construire a unei noi colonii în Cisiordania, ceea ce ar putea diviza teritoriul palestinian, iar Uniunea Europeană și Marea Britanie au condamnat ferm inițiativa.

Anunțul privind aprobarea proiectului coloniei E1 a fost făcut de ministrul israelian al Finanțelor, Bezalel Smotrich. Noua colonie ar urma să fie construită în apropierea Ierusalimului de Est.

”Statul palestinian este șters de pe masa discuțiilor prin acțiuni concrete, nu prin vorbe. Fiecare colonie reprezintă un element de blocare a creării statului palestinian, care este o idee periculoasă”, a declarat Bezalel Smotrich, citat de agenția The Associated Press.

Zona aleasă pentru construirea coloniei israeliene E1 este strategică, blocând deplasările rapide ale palestinienilor între orașele Ramallah, situat în nordul Cisiordaniei, și Betleem, în sudul teritoriului palestinian.

”Colonia E1 nu are niciun sens, în afară de cel de a sabota obținerea unei soluții politice la conflictul israelo-palestinian”, a reacționat organizația Pace Acum (Peace Now).

Guvernul de la Londra a condamnat vehement inițiativa de extindere a activităților de colonizare în Cisiordania. De asemenea, Uniunea Europeană a avertizat asupra riscurilor.

”Politicile israeliene de colonizare în Cisiordania, care includ demolări de locuințe și transferuri forțate ale palestinienilor, trebuie să înceteze. Aceste decizii unilaterale alimentează o situație deja tensionată pe teren, compromițând perspectivele de pace”, a avertizat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, citat de agenția de presă ANSA.

Uniunea Europeană și Statele Unite susțin soluția coexistenței a două state pentru oprirea conflictului israelo-palestinian și critică în mod constant activitățile israeliene de colonizare.

