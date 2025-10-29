Trump primește în dar o coroană din aur de la Președintele Coreei de Sud și sfidează protestele „No Kings” din America

Președintele american Donald Trump a sosit miercuri dimineață în Coreea de Sud, ultima etapă a turneului său asiatic care a inclus și opriri în Malaezia și Japonia. Președintele american a fost întâmpinat pe aeroport cu onoruri militare, o fanfară care a interpretat melodia „YMCA” și o salvă de tunuri.

În semn de apreciere pentru rolul său de „făuritor al păcii” în Peninsula Coreeană, președintele Lee Jae Myung i-a oferit lui Trump „Marea Cruce Mugunghwa”, cea mai înaltă distincție a Coreei de Sud, și o replică a coroanei de aur Cheonmachong, un simbol al dinastiei Silla.

„ Vă oferim această coroană de aur cu prilejul fericit al vizitei dumneavoastră de stat la Gyeongju, deoarece ea simbolizează spiritul dinastiei Silla, care a adus pentru prima dată pace în Peninsula Coreeană și marchează începutul epocii de aur a alianței coreano-americane”.

Dinastia Silla este recunoscută ca fiind una dintre cele mai longevive din lume și a avut un rol esențial în unificarea și dezvoltarea culturală și politică a Coreei.

Dinastia Silla a fost una dintre cele trei regate ale Coreei antice, unde a funcționat ca autoritate politică între anul 57 î.Hr. și 935 d.Hr. Fondată de regele Park Hyeokgeose, pentru cea mai mare parte a istoriei sale de aproape 1000 de ani, Silla a fost condusă de clanul Gyeongju Kim.

Regatul Silla, aliat cu China, a cucerit cele două regate rivale, Baekje în 660 și Goguryeo în 668, și a realizat astfel unificarea majorității Peninsulei Coreene sub dominația sa, eveniment denumit „Silla Unificată”.

Trump este întâmpinat de fanfară pe aeroportul din Coreea cu melodia YMCA

YMCA a devenit populară în rândul MAGA în primăvara anului 2020, în timpul Pandemiei de COVID. Cei din MAGA vedeau în versurile melodiei un mesaj de rezistență și libertate. Mai târziu, melodia a fost folosită la mitingurile lui Donald Trump iar în przent a devenit imnul neoficial al președnitelui american.

