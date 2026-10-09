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Trump promite că SUA nu vor ataca Iranul înainte de alegerile „midterm”. Liderul SUA susține că 22 de milioane de barili de petrol au traversat Strâmtoarea Ormuz într-o singură noapte

Trump promite că SUA nu vor ataca Iranul înainte de alegerile
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Donald Trump anunță că SUA nu vor lansa noi atacuri asupra Iranului înaintea alegerilor din 3 noiembrie. Președintele american susține că negocierile cu Teheranul sunt productive. În ceea ce privește situația din Strâmtoarea Ormuz, liderul de la Casa Albă susține că petrolul trece, în ciuda blocadei.

Președintele Trump a anunțat că Statele Unite nu vor ataca Iranul înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie, încercând să calmeze temerile privind o nouă escaladare militară în Orientul Mijlociu. Liderul de la Casa Albă a precizat însă că blocada împotriva Teheranului va rămâne în vigoare, însă transporturile internaționale de petrol vor continua să traverseze Strâmtoarea Ormuz, potrivit CBSNews.

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Declarația vine după ce mai multe publicații americane au relatat joi că administrația de la Washington analiza posibilitatea unor noi lovituri militare împotriva Iranului, înaintea scrutinului legislativ.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, Trump a încercat să dezmintă avertismentul mai multor publicații americane care au relatat joi că administrația de la Washington analiza posibilitatea unor noi lovituri militare împotriva Iranului, înaintea scrutinului legislativ.

„Vreau să clarific tuturor că, deși Iranul se află într-o situație foarte proastă, atât din punct de vedere economic, cât și militar, și deși blocada va rămâne în vigoare pe deplin, cu petrolul curgând în cantități record de barili prin Strâmtoarea Hormuz (22 de milioane de barili, numai noaptea trecută, fără ca niciun baril să provină din Iran sau să se îndrepte spre această țară!), nu vom ataca Iranul în niciun moment înainte de alegerile de la jumătatea mandatului care vor avea loc în Statele Unite pe 3 noiembrie”, a scris Trump.

Liderul american a invocat și existența unor „discuții productive” cu Iranul, fără să precizeze cine participă la negocieri, ce subiecte sunt abordate sau dacă există perspective concrete pentru încheierea unui acord.

Trump susține că 22 de milioane de barili de petrol au traversat Strâmtoarea Ormuz într-o singură noapte

Anunțul președintelui american readuce în atenție importanța strategică a Strâmtorii Ormuz, una dintre principalele rute maritime pentru transportul mondial de petrol. Administrația Trump a prezentat în repetate rânduri date privind cantitățile de țiței transportate prin această zonă sub protecția militară a Statelor Unite, în condițiile restricțiilor impuse Iranului.

Strâmtoarea Ormuz / Foto – Wikipedia

Potrivit cifrelor comunicate de liderul de la Casa Albă, aproximativ 22 de milioane de barili ar fi tranzitat strâmtoarea într-o singură noapte, fără ca vreun transport să provină din Iran sau să aibă această țară drept destinație.

Trump nu a prezentat niciun document sau date independente care să confirme cantitatea transportată în intervalul menționat.

Menținerea blocadei indică faptul că Washingtonul intenționează să continue presiunea economică asupra Teheranului, chiar dacă exclude, cel puțin până la alegerile din noiembrie, lansarea unor noi atacuri militare.

Prețul petrolului Brent a scăzut după mesajul lui Trump

Declarațiile liderului american au fost urmate de o reducere a cotațiilor petrolului pe piețele internaționale, într-un context marcat de îngrijorările privind securitatea transporturilor energetice din Golful Persic.

Petrolul Brent, principalul reper internațional pentru prețul țițeiului, ajunsese la aproximativ 105 dolari pe baril, în creștere cu aproape 4% față de închiderea ședinței de tranzacționare de miercuri.

După publicarea mesajului lui Trump, cotația a coborât spre 103 dolari pe baril.

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