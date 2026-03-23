Trump ridiculizează conducerea politică a Iranului și face glume pe seama golului de putere provocat de bombardamentele americane

În cadrul unui discurs ținut luni la o masă rotundă a Grupului de lucru „Memphis Safe” din orașul Memphis, Tennessee, Donald Trump a ridiculizat conducerea politică a Iranului, despre care a spus că aproape nu mai există.

„Am fi putut face o înțelegere cu ei acum mult timp. 88 de persoane s-au întâlnit să aleagă un nou lider [al Iranului], iar acum sunt cu toții dispăruți. Acum nimeni nu vrea să fie lider. Este una dintre puținele funcții politice pe care nimeni nu și-o dorește. Nimeni nu o vrea. Este o funcție foarte periculoasă. Și funcția mea este periculoasă, dar a lor este și mai periculoasă. Cu alte cuvinte, eliminăm sistematic capacitatea regimului de a amenința America. Acum nu ne mai amenință nimeni”, a spus Donald Trump.

Trump afirmă că majoritatea persoanelor care se prefigurau pentru conducerea Iranului sunt acum decedate datorită bombardamentelor. Mai mult, datorită succesului operațiunii „Epic Fury”, aviația, marina și apărarea antiaeriană a Iranului este acum la pământ.

Recomandările autorului: