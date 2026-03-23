Prima pagină » Știri externe » Trump ridiculizează conducerea politică a Iranului și face glume pe seama golului de putere provocat de bombardamentele americane

În cadrul unui discurs ținut luni la o masă rotundă a Grupului de lucru „Memphis Safe” din orașul Memphis, Tennessee, Donald Trump a ridiculizat conducerea politică a Iranului, despre care a spus că aproape nu mai există.

„Am fi putut face o înțelegere cu ei acum mult timp. 88 de persoane s-au întâlnit să aleagă un nou lider [al Iranului], iar acum sunt cu toții dispăruți. Acum nimeni nu vrea să fie lider. Este una dintre puținele funcții politice pe care nimeni nu și-o dorește. Nimeni nu o vrea. Este o funcție foarte periculoasă. Și funcția mea este periculoasă, dar a lor este și mai periculoasă. Cu alte cuvinte, eliminăm sistematic capacitatea regimului de a amenința America. Acum nu ne mai amenință nimeni”, a spus Donald Trump.

Trump afirmă că majoritatea persoanelor care se prefigurau pentru conducerea Iranului sunt acum decedate datorită bombardamentelor. Mai mult, datorită succesului operațiunii „Epic Fury”, aviația, marina și apărarea antiaeriană a Iranului este acum la pământ.

Orban critică UE și ordonă anchetă după acuzații de interceptare a ministrului său de Externe în scandalul legăturilor cu Rusia

Parlamentul german intervine în criza energetică și vrea să controleze creșterea prețurilor. Ce prevede noua legislație

SUA poartă discuții cu un înalt oficial din conducerea Iranului. Unde poate avea loc întâlnirea dintre cele două delegații

FLASH NEWS Noi informații despre summitul Melaniei Trump la care participă și partenera lui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru. Cine participă și ce se întâmplă în cele două zile
19:14
Noi informații despre summitul Melaniei Trump la care participă și partenera lui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru. Cine participă și ce se întâmplă în cele două zile
COMERȚ Când va intra în vigoare acordul de liber schimb al UE cu MERCOSUR. Ursula: „Va contura viitorul Europei”
19:12
Când va intra în vigoare acordul de liber schimb al UE cu MERCOSUR. Ursula: „Va contura viitorul Europei”
REFERENDUM Lovitură dură pentru Giorgia Meloni în Italia. Referendumul organizat pentru reformarea justiției a picat la limită
18:28
Lovitură dură pentru Giorgia Meloni în Italia. Referendumul organizat pentru reformarea justiției a picat la limită
ENERGIE Suedia propune tăierea taxelor pe carburanți pentru a reduce impactul prețurilor cauzate de criza petrolieră. În urmă cu 3 zile, Bolojan a respins plafonarea prețurilor, considerată „soluție populistă”
18:15
Suedia propune tăierea taxelor pe carburanți pentru a reduce impactul prețurilor cauzate de criza petrolieră. În urmă cu 3 zile, Bolojan a respins plafonarea prețurilor, considerată „soluție populistă”
RĂZBOI SUA poartă discuții cu un înalt oficial din conducerea Iranului. Unde poate avea loc întâlnirea dintre cele două delegații
17:47
SUA poartă discuții cu un înalt oficial din conducerea Iranului. Unde poate avea loc întâlnirea dintre cele două delegații
ENERGIE China plafonează prețurile la carburanți pentru a ușura povara care apasă pe consumatori. În România, motorina a trebuit să ajungă la 10 lei ca guvernul Bolojan să instituie starea de criză
17:27
China plafonează prețurile la carburanți pentru a ușura povara care apasă pe consumatori. În România, motorina a trebuit să ajungă la 10 lei ca guvernul Bolojan să instituie starea de criză
Mediafax
Cancelaria Prim-ministrului confirmă că frații Pavăl au notificat CEIDS pentru preluarea Carrefour. Actul normativ în baza căruia se analizează tranzacția s-a schimbat a doua zi
Digi24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Cancan.ro
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
Războiul din Iran arată limitele puterii americane
Mediafax
Scandal puternic în Ungaria, înaintea alegerilor cruciale: telefonul ministrului de externe, Peter Szijjártó, ar fi fost interceptat de serviciile secrete. Jurnaliști implicați, discuții cu Serghei Lavrov
Click
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
Digi24
„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are peste 1500 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? Cum arată acum, la 49 de ani
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Descopera.ro
Materialul-minune folosit de neanderthalieni la orice!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de 27 de ani
Descopera.ro
Josef Mengele și experimentele de la Auschwitz: cum a devenit medicina instrument al ideologiei naziste

