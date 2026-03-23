SUA poartă discuții cu un înalt oficial din conducerea Iranului. Unde poate avea loc întâlnirea dintre cele două delegații

Donald Trump le-a declarat luni reporterilor că emisarii săi poartă discuții cu un înalt oficial de la Teheran, iar cele două state au căzut de acord asupra mai multor puncte, după ce președintele american și-a retras luni amenințările cu privire la atacarea centralelor electrice din Iran, invocând negocieri productive, scrie Axios.

Trump anunță că nu va ataca infrastructura energetică timp de 5 zile

Luni, Donald Trump a anunțat pe pagina de socializare Truth Social că a convenit asupra unei pauze de 5 zile a atacurilor asupra infrastructurii energetice din Iran, o decizie care vine în urma unor discuții diplomatice pe care președintele american le-a descris „productive și constructive”.

„Îmi place să raportez că Statele Unite ale Americii și Iranul au avut, în ultimele două zile, conversații foarte bune și productive cu privire la o rezoluție completă și totală a ostilităților noastre din Orientul Mijlociu. Pe baza tonului acestor conversații profunde, detaliate și constructive, care vor continua pe parcursul săptămânii, am instruit Departamentul de Război să amâne toate atacurile militare împotriva centralelor electrice și a infrastructurii energetice iraniene pentru o perioadă de cinci zile, în funcție de succesul întâlnirilor și discuțiilor în curs”, a scris Trump pe Truth Social.

La scurt timp după anunțul făcut de președintele Statelor Unite, Iranul a negat orice discuții dintre cele două state și a susținut că Donald Trump încearcă doar să calmeze piețele energetice. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Bagheai, spune câ în ultimele zile au fost primite mai multe mesaje prin intermediul anumitor țări prietene care indică o solicitare din partea Statelor Unite de negocieri menite să pună capăt războiului. În cadrul acestor discuții, Iranul a subliniat că orice acțiune împotriva infrastructurii sale energetice va fi întâmpinată cu un răspuns decisiv, imediat și eficient din partea forțelor armate iraniene.

Pe de altă parte, un oficial israelian a declarat pentru Axios că emisarii Steve Witkoff și Jared Kushner au discutat cu președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf.

„Avem de-a face cu un om pe care îl consider cel mai respectat, nu liderul suprem, nu am auzit de el”, a spus Donald Trump.

Discuțiile dintre SUA și Iran se poartă momentan prin telefon

Președintele american a spus că discuțiile vor continua momentan prin telefon, urmând să aibă loc o întâlnire față în față. Țările mediatoare încearcă să convoace o întâlnire la Islamabad, capitala Pakistanului, între Ghalibaf și alți oficiali reprezentând Teheranul, pe de o parte, și Witkoff, Kushner și, eventual, vicepreședintele Vance, de cealaltă parte. Întâlnirea ar putea avea loc la sfârșitul acestei săptămâni.

Donald Trump a făcut luni mai multe afirmații cu privire la posibilitatea soluționării conflictului cu Iranul, dar niciuna dintre acestea nu a fost confirmată de Teheran. Printre punctele dintr-un eventual acord se numără angajamentul Iranului de a nu dezvolta arme nucleare sau îmbogățirea uraniului, discreție în ceea ce privește dezvoltarea de rachete balistice și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

„Dacă vor duce asta mai departe, conflictului i se va pune capăt. Ei vor să facă o înțelegere. Și noi vrem să facem o înțelegere. Dacă se întâmplă asta, este un început excelent pentru Iran să se reconstruiască”, a spus Trump.

