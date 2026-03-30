Prima pagină » Știri externe » Trump s-a sucit în privința blocadei din Cuba și anunță ca va permite petrolierelor rusești să aprovizioneze insula

Trump s-a sucit în privința blocadei din Cuba și anunță ca va permite petrolierelor rusești să aprovizioneze insula

Mihai Tănase
După decizia controversată de a permite reluarea exporturilor de petrol rusesc aflate pe mare, Donald Trump a mai făcut un pas neașteptat și a anunțat că relaxează blocada asupra Cuba, permițând livrarea de petrol rusesc, pe fondul unei crize umanitare severe la Havana.

Donald Trump schimbă strategia în privința petrolului rusesc, sugerând o relaxare a politicii dure față de Cuba, după ani de sancțiuni și blocadă energetică.

„Avem un petrolier acolo. Nu ne deranjează ca cineva să primească o încărcătură, pentru că au nevoie… trebuie să supraviețuiască”, a declarat Trump, potrivit Npr.org.

WASHINGTON DC, UNITED STATES – MARCH 20: United States President Donald Trump speaks to the press before his departs the White House en route Miami, Florida on March 20, 2026, in Washington DC. Celal Gunes / Anadolu/ABACAPRESS.COM

Întrebat despre informațiile potrivit cărora un petrolier rusesc ar urma să ajungă în Cuba, liderul de la Casa Albă a confirmat: „Le-am spus că, dacă o țară vrea să trimită petrol în Cuba în acest moment, nu am nicio problemă, indiferent dacă este vorba de Rusia sau nu.”

Criză profundă în Cuba

Decizia vine într-un moment critic pentru insula din Caraibe, afectată grav de lipsa combustibilului. Blocada petrolieră impusă de Washington a dus la pene de curent la nivel național, paralizarea spitalelor și blocaje majore în transportul public.

În acest context extrem de complicat, petrolierul rusesc „Anatoly Kolodkin”, aflat sub sancțiuni internaționale, care transportă aproximativ 730.000 de barili de petrol și urmează să ajungă în portul Matanzas. Potrivit experților, încărcătura ar putea asigura aproximativ 180.000 de barili de motorină, suficienți pentru 9-10 zile de consum.

„Aș prefera să o las să intre, fie că e vorba de Rusia sau de oricine altcineva, pentru că oamenii au nevoie de încălzire și răcire și de toate celelalte lucruri.”, a mai spus Trump.

Totodată, Trump a respins ideea că această decizie ar avantaja Kremlinul sau pe Vladimir Putin:„Nu-l ajută. Pierde o încărcătură de petrol, atâta tot. Dacă vrea să facă asta, și dacă alte țări vor să o facă, nu mă deranjează prea mult.”

Totodată, liderul american a criticat dur regimul de la Havana.

„Nu va avea niciun impact. Cuba e terminată. Au un regim prost. Au o conducere foarte proastă și coruptă și, indiferent dacă primesc sau nu o navă cu petrol, nu va conta.”

