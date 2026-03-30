După decizia controversată de a permite reluarea exporturilor de petrol rusesc aflate pe mare, Donald Trump a mai făcut un pas neașteptat și a anunțat că relaxează blocada asupra Cuba, permițând livrarea de petrol rusesc, pe fondul unei crize umanitare severe la Havana.

„Avem un petrolier acolo. Nu ne deranjează ca cineva să primească o încărcătură, pentru că au nevoie… trebuie să supraviețuiască”, a declarat Trump, potrivit Npr.org.

Întrebat despre informațiile potrivit cărora un petrolier rusesc ar urma să ajungă în Cuba, liderul de la Casa Albă a confirmat: „Le-am spus că, dacă o țară vrea să trimită petrol în Cuba în acest moment, nu am nicio problemă, indiferent dacă este vorba de Rusia sau nu.”

Criză profundă în Cuba

Decizia vine într-un moment critic pentru insula din Caraibe, afectată grav de lipsa combustibilului. Blocada petrolieră impusă de Washington a dus la pene de curent la nivel național, paralizarea spitalelor și blocaje majore în transportul public.

În acest context extrem de complicat, petrolierul rusesc „Anatoly Kolodkin”, aflat sub sancțiuni internaționale, care transportă aproximativ 730.000 de barili de petrol și urmează să ajungă în portul Matanzas. Potrivit experților, încărcătura ar putea asigura aproximativ 180.000 de barili de motorină, suficienți pentru 9-10 zile de consum.

„Aș prefera să o las să intre, fie că e vorba de Rusia sau de oricine altcineva, pentru că oamenii au nevoie de încălzire și răcire și de toate celelalte lucruri.”, a mai spus Trump.

Totodată, Trump a respins ideea că această decizie ar avantaja Kremlinul sau pe Vladimir Putin:„Nu-l ajută. Pierde o încărcătură de petrol, atâta tot. Dacă vrea să facă asta, și dacă alte țări vor să o facă, nu mă deranjează prea mult.”

Totodată, liderul american a criticat dur regimul de la Havana.

„Nu va avea niciun impact. Cuba e terminată. Au un regim prost. Au o conducere foarte proastă și coruptă și, indiferent dacă primesc sau nu o navă cu petrol, nu va conta.”

