Două bombardiere americane B-52 Stratofortress au aterizat la baza RAF Fairford din Regatul Unit, într-un moment de tensiune maximă în Orientul Mijlociu.

Dislocarea vine la scurt timp după ce președintele Donald Trump anunța o „schimbare de regim” la Teheran și negocia trecerea unor petroliere prin Strâmtoarea Ormuz.

B-52 Stratofortress nu este doar un avion de război, este un simbol al puterii militare americane, cu o istorie de peste șapte decenii. Introdus în serviciu în anii ’50, bombardierul a fost coloana vertebrală a forței de descurajare nucleară a Statelor Unite în timpul Războiului Rece, zburând neîntrerupt în misiuni de alertă, gata să răspundă în orice moment unui atac sovietic.