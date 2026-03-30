Prima pagină » Știri externe » Războiul din Iran, ziua 31: Trump anunţă trecerea a 20 de petroliere prin strâmtoarea Ormuz și amenință: „SUA pot ocupa ușor insula iraniană Kharg"
Ultima actualizare: acum 5 minute

Mihai Tănase
07:40

UPDATE: Bombardiere strategice B-52 americane, dislocate în UK, un semnal de forță în plin război cu Iranul

Două bombardiere americane B-52 Stratofortress au aterizat la baza RAF Fairford din Regatul Unit, într-un moment de tensiune maximă în Orientul Mijlociu.

Dislocarea vine la scurt timp după ce președintele Donald Trump anunța o „schimbare de regim” la Teheran și negocia trecerea unor petroliere prin Strâmtoarea Ormuz.

Sursa video – X/@nexta_tv

B-52 Stratofortress nu este doar un avion de război, este un simbol al puterii militare americane, cu o istorie de peste șapte decenii. Introdus în serviciu în anii ’50, bombardierul a fost coloana vertebrală a forței de descurajare nucleară a Statelor Unite în timpul Războiului Rece, zburând neîntrerupt în misiuni de alertă, gata să răspundă în orice moment unui atac sovietic.

07:25

UPDATE: Trump amenință: Statele Unite pot ocupa "foarte uşor" insula Kharg

Donald Trump a avertizat că armata americană ar putea să ocupe „foarte uşor” controlul asupra insulei Kharg, un sit petrolier esenţial pentru Iran, într-un interviu acordat Financial Times.

„Poate vom ocupa insula Kharg, poate nu. Avem multe opţiuni (…) Nu cred că au vreo apărare. Am putea să o ocupăm foarte uşor”, a afirmat preşedintele american, întrebat de jurnal despre starea apărării iraniene pe insula Kharg.

07:15

Trump anunță „schimbare de regim" în Iran și deblocarea Strâmtorii Ormuz pentru 20 de petroliere

Donald Trump a declarat că atacurile SUA și Israelului au produs o „schimbare de regim” la Teheran și că noii lideri iranieni au acceptat trecerea a 20 de petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, începând de luni.

„Ne-au dat, din respect, cred, 20 de petroliere foarte mari, care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz, iar acest lucru începe mâine dimineață, pentru următoarele câteva zile”, a asigurat liderul de la Casa Albă.

Război în Iran: Conflictul a ajuns luni în ziua cu numărul 31, iar GÂNDUL vă ține la curent cu cele mai noi evoluții de pe front. Preşedintele american Donald Trump s-a lăudat duminică seară că a obţinut „o schimbare de regim în războiul din Iran”, graţie atacurilor aeriene ale Statelor Unite şi Israelului, şi a spus că a negociat cu noii lideri ai Republicii Islamice trecerea a 20 de petroliere prin strâmtoarea Ormuz „în următoarele zile”, scrie AFP.

Totodată, Donald Trump a avertizat că armata americană ar putea să ocupe „foarte uşor” controlul asupra insulei Kharg, un sit petrolier esenţial pentru Iran, într-un interviu acordat Financial Times.

Pe de altă parte, noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ascuns publicului de la numirea sa, a mulţumit Irakului vecin pentru sprijinul în războiul împotriva Statelor Unite şi Israelului, într-un mesaj transmis duminică de presa iraniană.

07:00
