Trump se dezice de doi consilieri care au oferit consultanță electorală unui guvern pro-rus din Bosnia și Herțegovina

Președintele Donald Trump s-a dezis de James Blair și Chris LaCivita, doi dintre cei mai importanți consilieri politici ai săi, după ce aceștia au călătorit în Republica Srpska pentru a oferi consultanță electorală guvernului condus de liderul naționalist sârb Milorad Dodik, relatează The New York Times. Trump spune că cei doi lucrează ca „consultanți externi” și că nu știa pentru cine mai prestează servicii.

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Trump spune că nu știa cine sunt ceilalți clienți ai consilierilor

„Chris LaCivita și James Blair sunt consultanți externi. Ei nu lucrează pentru mine, cu excepția activității lor de consultanți externi. Cel mai probabil au numeroși clienți, dar acest lucru ar trebui să-l întrebați pe ei. Au dreptul să lucreze și pentru alții, la fel ca toți consultanții din Washington, D.C.”, a scris Trump pe Truth Social.

Președintele american a precizat că cei doi pot avea și alți clienți și că nu știe în prezent pentru cine mai lucrează.

„Nu am nicio idee pentru cine mai lucrează, dar, după ce mă gândesc la acest lucru, îi voi întreba și, dacă există un conflict, îi voi concedia imediat!”, a adăugat Trump.

Ce au făcut consilierii lui Trump în Republica Srpska

James Blair și Chris LaCivita au călătorit în Republica Srpska cu doar câteva zile înaintea alegerilor generale din Bosnia și Herțegovina, desfășurate duminică, 4 octombrie.

Cei doi au oferit consultanță electorală guvernului Republicii Srpska, entitatea cu majoritate sârbă din Bosnia și Herțegovina, condusă de Milorad Dodik, un politician naționalist sârb cunoscut pentru apropierea sa de Rusia.

Blair și LaCivita au fost plătiți fiecare cu sute de mii de dolari prin intermediul unei firme de avocatură din Washington, angajată de guvernul Republicii Srpska pentru servicii de consultanță în domeniul electoral.

Cei doi au susținut că activitatea lor a fost desfășurată pentru guvern, nu pentru partidul naționalist aflat la putere.

Partidul lui Dodik a câștigat alegerile

Blair și LaCivita conduc în Statele Unite o campanie publicitară de amploare pentru alegerile de la jumătatea mandatului.

Potrivit The New York Times, deplasarea în Balcani reprezintă un exemplu al sprijinului acordat de Trump politicienilor de dreapta din străinătate care încearcă să obțină sprijinul președintelui american.

La alegerile de duminică, partidul naționalist sârb aflat la putere în Republica Srpska a obținut o victorie decisivă.

În discursul său de după scrutin, Milorad Dodik i-a mulțumit public președintelui rus Vladimir Putin pentru sprijin și a lăudat, de asemenea, administrația Trump.