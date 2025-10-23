Prima pagină » Știri externe » Trump și Xi se vor întâlni pe 30 octombrie în Coreea de Sud

Trump și Xi se vor întâlni pe 30 octombrie în Coreea de Sud

23 oct. 2025, 21:27, Știri externe
Trump și Xi se vor întâlni pe 30 octombrie în Coreea de Sud

Donald Trump se așteaptă la un acord cu președintele chinez Xi Jinping la o întâlnire organizată în Coreea de Sud de săptămâna viitoare. Negocierile vor avea loc în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), care se va desfășura în orașul Gyeongju între 31 octombrie și 1 noiembrie. Aceasta va fi prima întâlnire față în față a celor doi lideri în timpul celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Trump.

Va avea loc pe fondul înrăutățirii relațiilor comerciale dintre cele mai mari economii ale lumii. Probabil Trump va discuta cu omologul său chinez și despre Ucraina — posibil sperând că Xi va putea influența pe Putin prin controlul achizițiilor de petrol rusesc.

Donald Trump și Xi Jinping, în Summitul G20 de la Osaka din 2019

Donald Trump și Xi Jinping, în Summitul G20 de la Osaka din 2019

Ce așteptări are liderul de la Casa Albă

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, pe durata întâlnirii cu secretarul general NATO, Mark Rutte, că se așteaptă să ajungă la acorduri cu președintele chinez Xi Jinping, de la reluarea achizițiilor de soia de către Beijing până la limitarea armelor nucleare.

Trump a declarat reporterilor din Biroul Oval că intenționează să discute despre achizițiile de petrol rusesc ale Chinei și despre cum să oprească războiul Rusiei în Ucraina, aflat acum la al treilea an.  Președintele american le-a declarat reporterilor că este convins că Xi și-a schimbat atitudinea cu privire la războiul din Ucraina și ar putea fi receptiv la o discuție despre încheierea războiului, potrivit Reuters.

„Acum ar dori – nu sunt sigur că a vrut la început – acum ar dori ca acel război să se termine”, a spus el.

SUA și China, în război comercial

Anterior, Trump a minimizat importanța Chinei privind exportul metalelor rare care au răscolit piața globală, considerând-o drept o „tulburare”  și a descris tarifele ca un instrument mult mai puternic. Trump, sub presiunea fermierilor americani care depind de exportul de soia către China, spune că se așteaptă la un acord cu Xi în această privință. De asemenea, ar putea fi o posibilitate și încheierea unui acord privind limitarea armelor nucleare.

Începutul celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Trump a fost marcat de tensiunile comerciale dintre SUA și China, cele mai mari economii ale lumii.Trump a impus tarife de 100% Chinei, urmând ca acestea să aibă efect de la 1 noiembrie după ce Beijingul a anunțat că va înăspri controalele asupra exportului de metale rare.

Sursa Foto: AP

