TRUMP speră să obțină un acord comercial echitabil cu XI JINPING. Președintele american minimalizează posibilitatea unei invazii chineze în Taiwan

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, luni, că se așteaptă să ajungă la un acord comercial echitabil cu omologul său chinez, Xi Jinping, minimalizând riscurile unui conflict pe tema Taiwanului.

Trump a sugerat că statul chinez nu are intenția de a invada Taiwanul, dar a insistat că va aborda acest subiect la întâlnirea cu Xi Jinping, organizată în Coreea de Sud.

Disputele privind tarifele, tehnologia și accesul pe piață persistă între cele două state. Trump a vorbit la începutul unei întâlniri cu prim-ministrul australian, Anthony Albanese, unde cei doi au semnat un acord privind mineralele rare, menit să contracareze influența Chinei. De asemenea, Trump s-a angajat să accelereze livrările de submarine nucleare către Australia.

SUA ar putea lua măsuri împotriva noilor politici comerciale ale Chinei

„China nu vrea să facă acest lucru”, a spus Trump, făcând referire la o posibilă operațiune militară în Taiwan.

Totuși, președintele Chinei, Xi Jinping, a cerut din nou eforturi pentru a avansa „reunificarea” cu Taiwanul într-un mesaj de felicitare adresat noului lider al principalului partid de opoziție din insulă.

„Avem ce este mai bun din toate și nimeni nu se va amesteca în acest lucru. Cred că vom ajunge la un acord comercial foarte puternic. Amândoi vom fi fericiți”, a declarat președintele SUA, citat de agenția de presă Reuters.

Reprezentantul american pentru Comerț, Jamieson Greer, a adoptat o atitudine mai dură, avertizând că Statele Unite vor răspunde cu măsuri nespecificate la ceea ce a numit un „model mai cuprinzător de constrângere economică” din partea Beijingului împotriva companiilor care fac investiții în industriile americane critice.

