Prima pagină » Știri externe » Trump spune că propunerile de încetare a focului cu Iranul „nu sunt suficiente”. Ce planuri are președintele SUA cu petrolul iranian

Președintele american Donald Trump le-a spus reporterilor cu ocazia evenimentului de Paște organizat la Casa Albă că propunerile de încetare a focului în conflictul cu Iranul „nu sunt suficient de bune, dar sunt un pas semnificativ”, scrie Sky News.

Donald Trump a avut luni o reacție cu privire la propunerea de încetare a focului în conflictul dintre Statele Unite și Iran dar, conform liderului american, acest pas nu este suficient. Trump a adăugat că, dacă ar fi după el, ar continua războiul până la capăt pentru a obține tot petrolul iranian.

„Dacă ar fi după mine, aș lua petrolul, aș păstra petrolul și am face mulți bani”, a spus Donald Trump.

În ciuda intențiilor sale, președintele SUA a menționat că poporul american vrea ca războiul să se termine, iar el nu vrea decât să îi facă fericiți. Cu toate acestea, războiul s-ar putea termina „foarte repede”, dacă guvernul iranian face „ceea ce trebuie să facă”, spune Trump.

Trump afirmă că a schimbat regimul de la Teheran

În discuțiile cu reporterii, Donald Trump a ținut să sublinieze importanța schimbărilor aduse de operațiunea pornită împotriva Iranului, care a dus la o schimbare a regimului, în opinia acestuia.

„Oamenii de acolo sunt acum mult mai raționali decât nebunii pe care i-ați avut în faza unu și faza doi”, a spus Trump. „Erau nebuni, oamenii cu care negociem acum în numele Iranului sunt mult mai rezonabili”.
Trump a mai adăugat că negocierile actuale cu Iranul sunt pozitive și consideră că Teheranul acționează „cu bună-credință”.

Recomandările autorului:

Cele mai noi

Trimite acest link pe