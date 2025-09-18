Trump: SUA încearcă să reia controlul asupra bazei Bagram din Afganistan: „Este la o oră distanță de locul unde CHINA își fabrică armele nucleare”

Președintele american Donald Trump a sugerat că negociază cu talibanii din Afganistan ca forțele americane să ocupe din nou baza aeriană Bagram.

Bagram a fost cea mai mare bază militară americană din Afganistan și a căzut în mâinile talibanilor în timpul retragerii haotice a americanilor din țară în timpul Administrației Biden.

Bagram rămâne un punct strategic important în regiune datorită apropierii sale de China.

„Una dintre cele mai mari baze aeriene din lume. Le-am dat-o gratis. Apropo, încercăm să o recuperăm”, a spus Trump în timpul unei conferințe de presă comune cu premierul britanic Keir Starmer la Chequers. “Încercăm să o recuperăm pentru că ei au nevoie de lucruri de la noi. Vrem acea bază înapoi. Dar unul dintre motivele pentru care vrem baza este, după cum știți, este la o oră distanță de locul unde China își fabrică armele nucleare”, a adăugat Trump.

Președintele nu a elaborat pe tema planurilor de a readuce baza sub controlul SUA și nici nu a explicat ce a vrut să spună prin faptul că talibanii au nevoie de „lucruri” din partea SUA, notează The Hill.

În februarie, la prima ședință de cabinet după realegerea sa, Trump a afirmat că SUA ar fi trebuit să păstreze controlul asupra bazei Bagram și a susținut că Armata Populară de Eliberare a Chinei a preluat controlul asupra acesteia, o afirmație negată atât de China cât și de talibani.

Trump l-a criticat pe fostul președinte american Joe Biden pentru retragerea dezorganizată a SUA din Afganistan în 2021, susținând că a lăsat armament american și alte active militare, inclusiv baze, în mâinile talibanilor.

În februarie, Trump a spus că planul său privind retragerea americană din Afganistan stipula:

„Urma să păstrăm Bagram … nu din cauza Afganistanului, ci din cauza Chinei, pentru că este exact la o oră distanță de locul în care China își fabrică rachetele nucleare…”

Potrivit unor relatări, talibanii sunt interesați să normalizeze relațiile cu SUA, după ce au fost izolați geopolitic ca urmare a abuzurilor împotriva drepturilor omului și a amenințării teroriste în curs.

Săptămâna trecută, talibanii au declarat că au ajuns la un acord privind un schimb de deținuți ca parte a eforturilor lor de a normaliza relația dintre SUA și Afganistan.

Discuțiile i-au inclus pe ministrul de Externe al Afganistanului și pe emisarul special al lui Trump Adam Boehler.

Foto: Profimedia

