Turcia elimină anumite TAXE pe relația comercială cu SUA. Ankara nu renunță la petrolul rusesc

Turcia a eliminat taxele vamale suplimentare asupra unor importuri din Statele Unite, după ce autoritățile de Ankara și Washington au convenit asupra unor condiții mai bune de export-import.

Astfel, taxele aplicate de turci pe produse precum autoturisme, fructe, orez, tutun, băuturi alcoolice, combustibili și chimicale vor fi ridicate, transmite Reuters. În relaţia bilaterală cu Turcia, SUA aplică taxe vamale de 15%, mai mari decât pragul general de 10% stabilit pri ordinul președintelui Donald Trump.

Autoritățile de la Ankara nu au putut renunța la importurile de petrol din Rusia, în pofida presiunilor venite de la Washington. În acest sens, achiziţiile de petrol rusesc efectuate de Turcia sunt pe locul trei în lume ca volum.

Trump încearcă să diminueze veniturile Rusiei prin sufocarea principalului său produs de export, însă până acum s-a lovit de refuzul celor mai fideli clienți ai Moscovei. Deși taxele vamale au fost impuse pentru a genera negocieri politice, doar o parte din țările afectate au răspuns pozitiv la amenințările lansate de președintele american.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Apple A LANSAT noua generație de telefoane în seara asta, sub presiunea tarifelor lui Trump

Trump declanșează războiul economic: UE, îndemnată să impună tarife comerciale de 100% Chinei și Indiei pentru că importă petrol din Rusia!