Guvernul Turciei a interzis oficial, sâmbătă, accesul copiilor cu vârsta sub 15 ani la platformele de socializare, relatează Politico.

Legea a fost publicată astăzi, după ce Parlamentul turc a adoptat proiectul de lege în luna aprilie a acestui an. Interdicția va intra în vigoare la 1 noiembrie.

Platformele de socializare vor trebui să „ia măsurile tehnice și administrative necesare, inclusiv verificarea vârstei”, pentru a pune în aplicare noile norme, prevede legea. Sistemul de verificare a vârstei ar funcționa pe baza unui „token” emis de autorități, conform articolului 7 din lege.

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Legea include, de asemenea, prevederi referitoare la minorii cu vârsta peste 15 ani, stipulând că platformele nu le pot oferi servicii care ar putea avea „un efect de dependență”.

Turcia a impus adesea restricții severe asupra serviciilor de social media, interzicând frecvent conturi individuale ale unor instituții media sau ale unor activiști și, uneori, blocând accesul la platforme întregi. Ankara a interzis Instagram timp de o săptămână în 2024, pe fondul acuzațiilor că platforma deținută de Meta ar fi cenzurat utilizatorii care îl comemorau pe liderul Hamas, Ismail Haniyeh.

Săptămâna trecută, Turcia a blocat un site de știri și conturile acestuia de pe rețelele sociale pe motivul a ceea ce o instanță a considerat a fi „propagandă LGBT”, stârnind indignarea organizațiilor pentru drepturile omului și pentru libertatea presei.

Un raport din 2025 al organizației de reflecție Freedom House, cu sediul în SUA, a descris internetul din Turcia ca fiind „neliber”.

Totuși, Turcia se alătură unui grup tot mai numeros de state, printre care Australia și Indonezia, care introduc sau analizează posibilitatea impunerii unor restricții de vârstă mai stricte privind accesul la rețelele sociale.

În septembrie, Uniunea Europeană a prezentat o propunere legislativă menită să restricționeze accesul copiilor la rețelele sociale și la platformele de partajare a videoclipurilor până la împlinirea vârstei de 15 ani, în urma unor luni de presiuni intense exercitate de liderii UE cu privire la această chestiune.

Austria, Danemarca, Franța, Grecia și Spania lucrează la adoptarea unor legi naționale menite să restricționeze accesul copiilor la rețelele sociale. Se preconizează că și Regatul Unit va introduce o interdicție anul viitor.

Canada a prezentat, de asemenea, un proiect de lege care vizează restricționarea accesului la platformele de socializare pentru copiii cu vârsta sub 16 ani.