Prima pagină » Știri externe » Turcia interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale de la 1 noiembrie. Ce măsuri tehnice și administrative sunt obligate să adopte platformele

Turcia interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale de la 1 noiembrie. Ce măsuri tehnice și administrative sunt obligate să adopte platformele

Melania Agiu
Turcia interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale de la 1 noiembrie. Ce măsuri tehnice și administrative sunt obligate să adopte platformele
Galerie Foto 5
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Guvernul Turciei a interzis oficial, sâmbătă, accesul copiilor cu vârsta sub 15 ani la platformele de socializare, relatează Politico.

FOTO – Caracter ilustrativ

Legea a fost publicată astăzi, după ce Parlamentul turc a adoptat proiectul de lege în luna aprilie a acestui an. Interdicția va intra în vigoare la 1 noiembrie.

Platformele de socializare vor trebui să „ia măsurile tehnice și administrative necesare, inclusiv verificarea vârstei”, pentru a pune în aplicare noile norme, prevede legea. Sistemul de verificare a vârstei ar funcționa pe baza unui „token” emis de autorități, conform articolului 7 din lege.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Legea include, de asemenea, prevederi referitoare la minorii cu vârsta peste 15 ani, stipulând că platformele nu le pot oferi servicii care ar putea avea „un efect de dependență”.

Turcia a impus adesea restricții severe asupra serviciilor de social media, interzicând frecvent conturi individuale ale unor instituții media sau ale unor activiști și, uneori, blocând accesul la platforme întregi. Ankara a interzis Instagram timp de o săptămână în 2024, pe fondul acuzațiilor că platforma deținută de Meta ar fi cenzurat utilizatorii care îl comemorau pe liderul Hamas, Ismail Haniyeh.

Săptămâna trecută, Turcia a blocat un site de știri și conturile acestuia de pe rețelele sociale pe motivul a ceea ce o instanță a considerat a fi „propagandă LGBT”, stârnind indignarea organizațiilor pentru drepturile omului și pentru libertatea presei.

Un raport din 2025 al organizației de reflecție Freedom House, cu sediul în SUA, a descris internetul din Turcia ca fiind „neliber”.

Totuși, Turcia se alătură unui grup tot mai numeros de state, printre care Australia și Indonezia, care introduc sau analizează posibilitatea impunerii unor restricții de vârstă mai stricte privind accesul la rețelele sociale.

În septembrie, Uniunea Europeană a prezentat o propunere legislativă menită să restricționeze accesul copiilor la rețelele sociale și la platformele de partajare a videoclipurilor până la împlinirea vârstei de 15 ani, în urma unor luni de presiuni intense exercitate de liderii UE cu privire la această chestiune.

Austria, Danemarca, Franța, Grecia și Spania lucrează la adoptarea unor legi naționale menite să restricționeze accesul copiilor la rețelele sociale. Se preconizează că și Regatul Unit va introduce o interdicție anul viitor.

Canada a prezentat, de asemenea, un proiect de lege care vizează restricționarea accesului la platformele de socializare pentru copiii cu vârsta sub 16 ani.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Reacția lui Trump, după ce un reporter de la Casa Albă l-a informat că Zelenski l-a numit „slab“ pentru că a încheiat un acord energetic cu Putin
15:34
Reacția lui Trump, după ce un reporter de la Casa Albă l-a informat că Zelenski l-a numit „slab“ pentru că a încheiat un acord energetic cu Putin
FLASH NEWS Kremlinul oferă detalii amănunțite despre conversația telefonică dintre Putin și Trump. Consilierii președintelui rus spun că discuția dintre cei doi lideri a durat atât de mult pentru că „niciunul nu voia să fie primul care închide“
14:43
Kremlinul oferă detalii amănunțite despre conversația telefonică dintre Putin și Trump. Consilierii președintelui rus spun că discuția dintre cei doi lideri a durat atât de mult pentru că „niciunul nu voia să fie primul care închide“
CONTROVERSĂ „Era un schimb de favoruri”. Organismul de control al Departamentului de Stat o anchetează pe ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle
13:46
„Era un schimb de favoruri”. Organismul de control al Departamentului de Stat o anchetează pe ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle
EXCLUSIV Alunecă Franța spre stânga extremistă? Cum au devenit protestele elevilor francezi un fenomen european. Un analist politic și un sociolog fac radiografia revoltelor violente din licee și facultăți
13:18
Alunecă Franța spre stânga extremistă? Cum au devenit protestele elevilor francezi un fenomen european. Un analist politic și un sociolog fac radiografia revoltelor violente din licee și facultăți
FLASH NEWS August Hanning, fostul șef al Serviciului german de Informații Externe, reținut și acuzat de înaltă trădare, avea afaceri în România. A fost asociat într-o firmă de consultanță cu un ex-secretar de stat în MApN. Legătura cu Rheinmetall, gigantul care primește 5,7 miliarde de euro din SAFE
12:18
August Hanning, fostul șef al Serviciului german de Informații Externe, reținut și acuzat de înaltă trădare, avea afaceri în România. A fost asociat într-o firmă de consultanță cu un ex-secretar de stat în MApN. Legătura cu Rheinmetall, gigantul care primește 5,7 miliarde de euro din SAFE
NEWS ALERT „Zelenski a greșit camera”. Axios: Trump a parafat acordul cu Putin privind motorina după ce Zelenski i-a ignorat cererile de a stopa atacurile asupra rafinăriilor rusești
11:07
„Zelenski a greșit camera”. Axios: Trump a parafat acordul cu Putin privind motorina după ce Zelenski i-a ignorat cererile de a stopa atacurile asupra rafinăriilor rusești
Mediafax
România, la coada Europei la plata profesorilor. De ce profesorii din Vest câștigă de peste trei ori mai mult
Digi24
Butonul din mașină pe care șoferii sunt obligați să îl folosească. Situațiile prevăzute de Codul rutier
Cancan.ro
Cum a ajuns Andreea Popescu să-l înșele pe Rareș Cojoc cu antrenorul Dan Alexa, de fapt: 'Și s-a...
Prosport.ro
Transformarea lui Adrian Mutu. A slăbit 13 kilograme cu dieta lui strictă: ce mănâncă și ce bea
Adevarul
Dilema USR și jocul PSD în negocierile pentru Guvernul Niculescu. Ce șanse are noul Cabinet
Mediafax
Victoria de etapă a României în lupta pentru bugetul Uniunii Europene
Click
Pe câți bani cântă cei mai scumpi soliști din România, în 2026? „Nu toți au și voce de Eurovision!”
Digi24
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri
Cancan.ro
S-a aflat cauza morții lui Alexandru Andrei, fiul lui Sorin Chelmu. Totul a pornit de la o durere de cap
Ce se întâmplă doctore
Este de nerecunoscut! Celebra actriță a slăbit 32 de kilograme în aproape 2 ani. Care este secretul transformării sale: „Nu am folosit injecții”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dai flash-uri ca să avertizezi despre radar? Țara în care Poliția poate amenda cu ajutorul dronelor
Descopera.ro
De ce oamenii repetă afirmații în fiecare dimineață? Când pot ajuta și când nu fac aproape nimic
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
Cele mai misterioase scrieri ale lumii antice, pe care nimeni nu a reușit să le descifreze
Mediafax Italia
A fost CUTREMUR: ”S-a simțit puternic!”
Mediafax Spania
Stai în chirie? Cât vei plăti după noile reguli
NEWS ALERT Mega-cultură de canabis depistată de o anchetă DIICOT. Doi clujeni o creșteau pe câmp, acasă deținând cantități uriașe de plante
15:55
Mega-cultură de canabis depistată de o anchetă DIICOT. Doi clujeni o creșteau pe câmp, acasă deținând cantități uriașe de plante
CONTROVERSĂ Megascandal între Ponta și Fritz pe marginea „salvării” Șantierului Naval Mangalia. Ce îi reproșează fostul premier șefului USR, chiar la postarea în care acesta lăuda „reușitele” lui Miruță și Darău
15:37
Megascandal între Ponta și Fritz pe marginea „salvării” Șantierului Naval Mangalia. Ce îi reproșează fostul premier șefului USR, chiar la postarea în care acesta lăuda „reușitele” lui Miruță și Darău
APĂRARE România va primi bani în plus prin SAFE. Ce trebuie să facă autoritățile pentru a accesa fondurile
15:34
România va primi bani în plus prin SAFE. Ce trebuie să facă autoritățile pentru a accesa fondurile
FLASH NEWS Petrișor Peiu susține că Nicușor Dan a avut de câștigat după moțiunea PSD-AUR care a dus la căderea Guvernului Bolojan. Cum explică liderul senatorilor AUR
15:13
Petrișor Peiu susține că Nicușor Dan a avut de câștigat după moțiunea PSD-AUR care a dus la căderea Guvernului Bolojan. Cum explică liderul senatorilor AUR
SCANDAL Scandalul între Diana Buzoianu și șefa ANM ia amploare, după acuzațiile că banii instituției au fost cheltuiți pe parfumuri, sutiene și produse de lux. Replici dure la TV: „Nu sunt vinovată”/„E ridicol”
14:51
Scandalul între Diana Buzoianu și șefa ANM ia amploare, după acuzațiile că banii instituției au fost cheltuiți pe parfumuri, sutiene și produse de lux. Replici dure la TV: „Nu sunt vinovată”/„E ridicol”
SURSE Panică printre agricultorii și piscicultorii din Călărași. Se tem că vor rămâne fără apă, după ce autoritățile ar fi decis să dea drumul la apa din lacurile Mostiștea și Valea Argovei, pentru a crește debitul Dunării
14:40
Panică printre agricultorii și piscicultorii din Călărași. Se tem că vor rămâne fără apă, după ce autoritățile ar fi decis să dea drumul la apa din lacurile Mostiștea și Valea Argovei, pentru a crește debitul Dunării

Cele mai noi

Trimite acest link pe