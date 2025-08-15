Cum și-a schimbat Donald Trump promisiunile de a opri războiul din Ucraina

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, îl primește vineri, în Alaska, pe omologul său rus, Vladimir Putin, iar cei doi ar urma să discute, printre altele, despre războiul început de Putin în Ucraina acum mai bine de trei ani.

Donald Trump a promis încă din perioada campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2024 că, în cazul în care va fi ales președinte, va face în așa fel încât războiul început de Vladimir Putin în Ucraina să se oprească, însă promisiunile sale nu s-au adeverit nici până în prezent.

Când lui Donald Trump i s-a reamintit într-un interviu acordat în aprilie 2025 revistei Time că a spus că va pune capăt războiului „în prima zi” a mandatului, el a susținut că nu a vorbit spus acest lucru în mod serios și că afirmațiile sale nu trebuie luate ad literam, amintește CNN.

„Ei bine, am spus asta la figurat și am spus-o ca o exagerare, ca să subliniez un punct de vedere, și știți, se transmite, desigur, prin știrile false. Evident, oamenii știu că atunci când am spus asta, am spus-o în glumă”, a spus Trump la acea vreme.

Însă președintele american nu a spus asta o singură dată, iar afirmația potrivit căreia totul a fost „o glumă” nu stă în picioare.

Afirmație făcută de 53 de ori

În campania electorală din 2023 și 2024, Trump a declarat în zeci de ocazii, pe un ton extrem de serios, că va pune capăt războiului din Ucraina, fie în termen de 24 de ore de la întoarcerea sa la Casa Albă, fie chiar mai devreme. El a spus în repetate rânduri, inclusiv la ambele dezbateri prezidențiale din 2024, că va „rezolva” războiul atunci când va fi președinte ales, înainte de a prelua oficial mandatul.

O căutare efectuată în baza de date Roll Call Factba.se, care urmărește declarațiile publice ale lui Trump, a scos la iveală cel puțin 53 de exemple în care Trump a făcut o astfel de declarație.

Trump a subliniat uneori că vorbea la propriu atunci când a făcut aceste afirmații. „Voi termina asta în 24 de ore. Toată lumea spune: «Oh, nu, nu puteți». Absolut că pot. Absolut că pot”, a spus el la un miting din Iowa în iulie 2023.

„Înainte să ajung măcar în Biroul Oval, la scurt timp după ce vom câștiga cu toții Președinția, vom rezolva oribilul război dintre Rusia și Ucraina. Va fi rezolvat. Războiul va fi rezolvat. Îi voi pune pe amândoi în legătură cu asta, îl cunosc pe Zelenski, îl cunosc pe Putin, se va termina în 24 de ore, urmăriți. Toți spun: «Asta e o mare laudă». Se va termina foarte repede”, spunea în aceeași lună Trump.

Donald Trump rămâne interesat de conflictul din Ucraina, dar opiniile sale s-au tot schimbat

Miliardarul nu a rezolvat în 24 de ore problema războiului din Ucraina, așa cum a promis. Însă nu pentru că nu a încercat să facă acest lucru. De altfel, Trump a fost foarte interesat de subiect, abordându-l de foarte multe ori de la începutul celui de-al doilea mandat al său la Casa Albă.

Pe lângă complexitatea conflictului, inclusiv pozițiile greu de schimbat ale Moscovei și Kievului, misiunea de oprire a războiului dintre Rusia și Ucraina a fost îngreunată, pe alocuri, de însăși atitudinea extrem de schimbătoare a lui Trump.

Președintele american s-a prezentat mult timp ca un pacificator, ca un lider care dorește să pună capăt luptelor din Ucraina. Cu toate acestea, pozițiile sale față de Rusia și Ucraina s-au schimbat constant în ultimii ani și au alarmat Ucraina și pe aliații săi occidentali, amintesc jurnaliștii The Washington Post.

După ce Rusia a invadat Ucraina în 2022, Trump a evitat mult timp să-l critice direct pe Putin. A mers până la a lăuda acțiunile lui Putin, numindu-le „geniale” și „inteligențe” și a repetat discursurile Kremlinului despre începutul războiului. De asemenea, el a dat vina pe Ucraina pentru război în timpul unei întâlniri cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, în Biroul Oval, în februarie 2025.

În ultimele luni, Trump și-a exprimat frustrarea față de atacurile Moscovei asupra Ucrainei și a început să amenințe cu sancțiuni, provocând o oarecare îngrijorare la Moscova. Acordul lui Trump de a se întâlni cu Putin și sugestia sa potrivit căreia Ucraina ar putea fi de acord să cedeze o parte din teritoriu Rusiei în schimbul păcii, îi dau Kremlinului sentimentul că ar putea avea din nou un avantaj. Însă o întrebare rămâne: care va fi deznodământul întregii povești?

Cum s-a schimbat poziția lui Trump acum?

Atitudinea liderului american s-a schimbat radical la începutul acestui an, când Trump a șocat o lume întreagă afirmând în mod fals că Volodimir Zelenski ar fi fost de vină pentru invazia rusă și descriindu-l drept „un dictator fără alegeri”. De altfel, declarația a semănat foarte mult cu cele făcute de Kremlin și a ignorat situația din Ucraina, care nu ar fi permis organizarea de alegeri în această țară.

Comentariile lui Trump au avut loc în februarie 2025, după ce SUA și Rusia au purtat discuții despre Ucraina la Riad, în Arabia Saudită, prin reprezentanți. De altfel, la respectivele discuții nu au participat reprezentanți ai Ucrainei, ai țărilor europene sau ai NATO, ceea ce i-a dezamăgit pe aliații occidentați ai SUA.

„Astăzi am auzit: «Oh, nu am fost invitați» Ei bine, sunteți acolo de trei ani. Ar fi trebuit să puneți capăt… Ar fi trebuit să nu începeți niciodată. Ați fi putut face o înțelegere”, spunea Trump.

Vizita lui Zelenski la Casa Albă în februarie s-a transformat rapid într-o ceartă aprinsă, după ce Trump și vicepreședintele JD Vance au început să îl critice pe liderul ucrainean.

Tensiunile dintre cei doi lideri au escaladat rapid, în special în momentul în care Zelenski i-a reproșat lui Trump că Vladimir Putin nu respectă niciun fel de acord.

„Nu vă aflați acum într-o poziție prea bună. V-ați permis să fiți într-o poziție foarte proastă. Nu aveți cărțile necesare acum. Aveți o șansă de a vă fi bine datorită nouă. Noi v-am acordat, printr-un președinte prost, 350 de miliarde de dolari, v-am dat echipamente militare. Oamenii dumneavoastră sunt curajoși, dar au folosit echipamentele noastre. Dacă nu ați fi avut echipamentele noastre militare, acest război s-ar fi încheiat în două săptămâni”, i-a spus Trump lui Zelenski.

Ulterior, Trump îl acuza pe Zelenski de lipsă de respect.

„Am avut o întrevedere foarte importantă la Casa Albă astăzi. Am aflat multe lucruri, care nu ar fi fost aflate niciodată fără o conversație aprinsă și sub presiune. Este uimitor ce se întâmplă prin emoții și am stabilit că președintele Zelenski nu este pregătit de pace dacă este implicată America, pentru că știe că implicarea noastră îi oferă un mare avantaj în negocieri. Eu nu vreau avantaj, eu vreau pace. A fost lipsit de respect față de Statele Unite ale Americii în onorabilul Biroul Oval. Se poate întoarce când este pregătit de pace”, scria președintele american pe Truth Social.

Atitudinea lui Trump față de Vladimir Putin se schimbă

Pe 30 martie, însă, Trump a declarat că este „furios” pe Putin pentru că pune la îndoială legitimitatea lui Zelenski și că va lua în considerare introducerea unor tarife suplimentare pentru petrolul rusesc dacă el și președintele rus nu vor putea pune capăt „vărsării de sânge din Ucraina”.

El a mai spus că, deși este „dezamăgit” de Putin, are și încredere în el, adăugând că, din punctul său de vedere, liderul de la Kremlin nu își va încălca promisiunile.

În aprilie, Trump îi cerea explicit lui Putin să pună capăt atacurilor ruse din Ucraina, iar la finalul lunii, Statele Unite semnau un acord important cu Ucraina în ceea ce privește resursele minerale. În mai, Trump a amenințat cu noi sancțiuni împotriva Rusiei după ce Moscova a lansat un nou atac cu rachete și drone împotriva Ucrainei.

„Nu sunt mulțumit de ceea ce face Putin. Ucide o mulțime de oameni. Nu știu ce naiba s-a întâmplat cu Putin. Îl cunosc de mult timp”, le spunea el jurnaliștilor. Ulterior, Trump avea să scrie pe Truth Social că liderul rus „a luat-o razna”.

În luna iulie, președintele american și-a intensificat criticile la adresa lui Putin și a reiterat planurile SUA de a trimite mai multe arme Ucrainei..

„Nu sunt mulțumit de Putin, vă pot spune asta chiar acum, pentru că ucide o mulțime de oameni. Vreți să știți adevărul? Este foarte drăguț tot timpul, dar se dovedește a fi lipsit de sens”, spunea atunci Trump despre președintele rus.

Donald Trump se întâlnește cu Vladimir Putin

Pe 8 august, Trump anunța că el și Putin se vor întâlni în Alaska pe 15 august, sugerând în același timp că Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze teritoriu în baza unui acord de pace, descriind această posibilitate ca fiind „un schimb de teritorii în beneficiul ambelor părți”.

Anunțul a venit după o serie de semnale contradictorii. Pe 6 august, trimisul special al SUA, Steve Witkoff, s-a întâlnit cu Putin timp de trei ore la Moscova, iar Trump a descris discuțiile ca fiind „extrem de productive”. Cu toate acestea, câteva ore mai târziu, Trump a dublat tarifele vamale pentru India la 50%, acuzând New Delhi că susține economia rusă și, implicit, războiul din Ucraina, prin importul unor cantități foarte mari de petrol.

Trump nu a spus dacă Zelenski va participa la întâlnirea din Alaska. Cu toate acestea, un oficial american, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat că Zelenski nu a fost invitat.

Zelenski a respins rapid orice idee potrivit căreia Ucraina ar urma să renunțe la părți din teritoriul său, adăugând că acordurile de pace încheiate fără Ucraina sunt „născute moarte” și „nefuncționale”.

Cu o zi înainte de întâlnire, Trump a spus că există șanse de 25% ca summitul cu omologul său rus, Vladimir Putin, să fie un eșec, avertizând că, în această situație, Rusia va suporta „consecințele”.

„Există șanse de 25% ca summitul cu Putin să eșueze. Dacă nu va fi un eșec, voi organiza o nouă întâlnire, care va fi foarte importantă, o întâlnire a președinților Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, pentru a ajunge la un acord”, a afirmat Donald Trump într-un interviu acordat postului Fox News Radio.

Casa Albă a anunțat că președintele Trump va încerca toate modalitățile de oprire a războiului „brutal” din Ucraina, precizând că obiectivul summitului din Alaska este de a fi observată direct atitudinea președintelui rus, Vladimir Putin, după care Washingtonul va stabili opțiunile.

Trump și Putin vor avea întâlnirea din Alaska vineri, la ora 19:30 GMT (ora 22:30, ora României, n. red.). Potrivit consilierului de politică externă al lui Vladimir Putin, Iuri Ușakov, vor fi abordate și „sarcinile mai ample de asigurare a păcii și securității”, precum și alte subiecte internaționale și regionale de actualitate. În urma discuțiilor, președinții Rusiei și Statelor Unite vor susține o conferință de presă comună, a adăugat Ușakov.

GÂNDUL va transmite LIVE evenimentul istoric din Alaska.

