Donald Trump spune că nu mai dă bani Ucrainei. „Eu nu mai dau nimic gratis. Vindem arme Europei și apoi ei le trimit în Ucraina sau fac ce vor cu ele”

Marți, în cadrul unei reuniuni a cabinetului la Casa Albă, Donald Trump a spus că Statele Unite au încetat să mai acorde sprijin financiar Ucrainei. Președintele american a subliniat că accentul administrației sale se pune acum pe diplomație pentru a pune capăt conflictului cu Rusia și, prin urmare, SUA nu mai oferă bani direct Ucrainei, o schimbare majoră de politică față de abordarea anterioară.

Donald Trump a spus că, în prezent, Statele Unite vând echipamente militare și muniție țărilor membre NATO, care apoi decid dacă le transferă sau nu către Ucraina prin programul PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Donald Trump a repetat afirmația, contestată de unele surse, potrivit căreia administrația anterioară a lui Joe Biden ar fi cheltuit „sute de miliarde de dolari”. Toate aceste declarații fac parte dintr-o serie de acțiuni ale administrației de la Washington care au inclus suspendarea livrărilor de ajutor militar american convenite anterior, pentru a pune presiune pe Kiev să se așeze la masa negocierilor de pace cu Moscova.

„După cum știi, avem o problemă cu un război pe care oamenii noștri încearcă acum să-l rezolve, cu Rusia și Ucraina. Nu mai suntem implicați în război din punct de vedere financiar. Biden a dat 350 de miliarde de dolari, de parcă ar fi fost bomboane. E o sumă uriașă de bani. Și mult din această sumă a fost în numerar, o mare parte în echipamente. Eu nu dau nimic gratis. Vindem echipamentele către NATO. Națiunile europene ne plătesc pentru echipamente, 100% din preț și apoi le trimit în Ucraina sau fac ce vor cu ele”, a spus Donald Trump seara trecută în ședința de Cabinet de la Casa Albă.

Marco Rubio: În 10 ani, economia Ucrainei o poate depăși pe cea a Rusiei

Invitat într-o emisiune la postul Fox News, secretarul de Stat Marco Rubio a reiterat afirmațiile președintelui american și a declarat că SUA nu mai oferă bani Ucrainei pentru a continua efortul de război. Mai mult, Rubio a spus că Statele Unite încearcă să înțeleagă ce ar putea accepta Ucraina în cadrul unei posibile tranzacții de pace – astfel încât să-i asigure securitatea și să elimine riscul unui nou atac. Conform lui, o parte din progresul în aceste consultări este deja realizat.

Rubio a mai subliniat că, dacă războiul din Ucraina va fi oprit și suveranitatea țării va fi păstrată, economia ucraineană nu doar că se va recupera, ci va prospera. În teorie, în zece ani Ucraina ar putea depăși Rusia ca PIB, cu condiția unor reforme corecte și a stabilității politice.

