Prima pagină » Știri externe » Donald Trump spune că nu mai dă bani Ucrainei. „Eu nu mai dau nimic gratis. Vindem arme Europei și apoi ei le trimit în Ucraina sau fac ce vor cu ele”

Donald Trump spune că nu mai dă bani Ucrainei. „Eu nu mai dau nimic gratis. Vindem arme Europei și apoi ei le trimit în Ucraina sau fac ce vor cu ele”

03 dec. 2025, 13:47, Știri externe
Donald Trump spune că nu mai dă bani Ucrainei. „Eu nu mai dau nimic gratis. Vindem arme Europei și apoi ei le trimit în Ucraina sau fac ce vor cu ele”

Marți, în cadrul unei reuniuni a cabinetului la Casa Albă, Donald Trump a spus că Statele Unite au încetat să mai acorde sprijin financiar Ucrainei. Președintele american a subliniat că accentul administrației sale se pune acum pe diplomație pentru a pune capăt conflictului cu Rusia și, prin urmare, SUA nu mai oferă bani direct Ucrainei, o schimbare majoră de politică față de abordarea anterioară.

Donald Trump a spus că, în prezent, Statele Unite vând echipamente militare și muniție țărilor membre NATO, care apoi decid dacă le transferă sau nu către Ucraina prin programul PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Donald Trump a repetat afirmația, contestată de unele surse, potrivit căreia administrația anterioară a lui Joe Biden ar fi cheltuit „sute de miliarde de dolari”. Toate aceste declarații fac parte dintr-o serie de acțiuni ale administrației de la Washington care au inclus suspendarea livrărilor de ajutor militar american convenite anterior, pentru a pune presiune pe Kiev să se așeze la masa negocierilor de pace cu Moscova.

„După cum știi, avem o problemă cu un război pe care oamenii noștri încearcă acum să-l rezolve, cu Rusia și Ucraina. Nu mai suntem implicați în război din punct de vedere financiar. Biden a dat 350 de miliarde de dolari, de parcă ar fi fost bomboane. E o sumă uriașă de bani. Și mult din această sumă a fost în numerar, o mare parte în echipamente. Eu nu dau nimic gratis. Vindem echipamentele către NATO. Națiunile europene ne plătesc pentru echipamente, 100% din preț și apoi le trimit în Ucraina sau fac ce vor cu ele”, a spus Donald Trump seara trecută în ședința de Cabinet de la Casa Albă.

Marco Rubio: În 10 ani, economia Ucrainei o poate depăși pe cea a Rusiei

Invitat într-o emisiune la postul Fox News, secretarul de Stat Marco Rubio a reiterat afirmațiile președintelui american și a declarat că SUA nu mai oferă bani Ucrainei pentru a continua efortul de război. Mai mult, Rubio a spus că Statele Unite încearcă să înțeleagă ce ar putea accepta Ucraina în cadrul unei posibile tranzacții de pace – astfel încât să-i asigure securitatea și să elimine riscul unui nou atac. Conform lui, o parte din progresul în aceste consultări este deja realizat.

Rubio a mai subliniat că, dacă războiul din Ucraina va fi oprit și suveranitatea țării va fi păstrată, economia ucraineană nu doar că se va recupera, ci va prospera. În teorie, în zece ani Ucraina ar putea depăși Rusia ca PIB, cu condiția unor reforme corecte și a stabilității politice.

Recomandările autorului:

După 5 ore de negocieri SUA – Putin la Kremlin, nicio concluzie clară pe Ucraina. Rusia admite: s-a discutat “problema teritorială”

Bătaia din stradă ajunge în Parlamentul Bulgariei. Cel mai contestat om politic de la Sofia, Delian Peevski, s-a confruntat cu un lider al opoziției

Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE, a fost eliberată din arest. Ea este oficial pusă sub acuzare pentru fraudă cu fonduri europene

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Soții Macron au fost tratați regește la sosirea în Beijing. Chinezii le-au întins covorul roșu și i-au oferit lui Brigitte un buchet uriaș de flori. Ce semnificație a avut ținuta primei doamne a Franței
14:12
Soții Macron au fost tratați regește la sosirea în Beijing. Chinezii le-au întins covorul roșu și i-au oferit lui Brigitte un buchet uriaș de flori. Ce semnificație a avut ținuta primei doamne a Franței
ULTIMA ORĂ Kremlinul anunță că Putin nu a respins planul de pace al SUA. Peskov: „Rusia a acceptat unele propuneri și este pregătită să continue negocierile“
12:41
Kremlinul anunță că Putin nu a respins planul de pace al SUA. Peskov: „Rusia a acceptat unele propuneri și este pregătită să continue negocierile“
EXTERNE Bătaia din stradă ajunge în Parlamentul Bulgariei. Cel mai contestat om politic de la Sofia, Delian Peevski, s-a confruntat cu un lider al opoziției
12:36
Bătaia din stradă ajunge în Parlamentul Bulgariei. Cel mai contestat om politic de la Sofia, Delian Peevski, s-a confruntat cu un lider al opoziției
EXTERNE Israelul anunță că locuitorii din Gaza vor putea părăsi teritoriul prin Egipt. Când va fi deschis punctul de trecere Rafah
12:20
Israelul anunță că locuitorii din Gaza vor putea părăsi teritoriul prin Egipt. Când va fi deschis punctul de trecere Rafah
ACTUALITATE O badantă din România care a lăsat să moară cu zile un bătrân în Italia a fost condamnată la ani grei de pușcărie
11:49
O badantă din România care a lăsat să moară cu zile un bătrân în Italia a fost condamnată la ani grei de pușcărie
EXTERNE Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE, a fost eliberată din arest. Ea este oficial pusă sub acuzare pentru fraudă cu fonduri europene
11:22
Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE, a fost eliberată din arest. Ea este oficial pusă sub acuzare pentru fraudă cu fonduri europene
Mediafax
Elon Musk îl contrazice din nou pe Donald Trump! Ce i-a reproșat miliardarul
Digi24
Avertismentul Kremlinului pentru Europa: oprirea gazului rusesc va accelera prăbușirea economică
Cancan.ro
Viața i-a mai dat o LOVITURĂ devastatoare! Motivul REAL pentru care Răduleasca s-a întors în România
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Putin fixează trei condiții de neclintit în negocierile de pace: „Nu vom face compromisuri”
Mediafax
Cel mai mare mister aviatic. Reîncep căutările avionului de pasageri dispărut în 2014
Click
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Digi24
ANALIZĂ Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au lăsat 12 localități fără apă și au afectat centrala de la
Cancan.ro
CAUZA morții Roxanei Moise. Ce i-a adus sfârșitul fostei concurente de la Exatlon
Ce se întâmplă doctore
Ultima imagine cu Roxana Moise în viață! Era schimbată total
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Faima îți poate scurta viața. Ce a descoperit un studiu recent?

Cele mai noi