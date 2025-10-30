Ucrainenii mănâncă ciocolată cu viermi adevăraţi. Cât costă şi cum arată desertul care a creat isterie pe internet

O nouă variantă a celebrei ciocolate Dubai vine să-i cucerească pe iubitorii de dulciuri din Ucraina. Magazinele din ţara vecină au început să vândă batoane de ciocolată umplute cu… viermi adevăraţi.

Noul desert se numește „Zhukolad” şi a creat o adevărată isterie pe rețelele de socializare.

Potrivit Holod.media, batonul conține ciocolată neagră, kataifi prăjit (precum ciocolata din Dubai n.r.), unt de arahide și larve de Zophobas, cunoscute și sub numele de super-viermi, care sunt, de asemenea, prăjite.

Oamenii de știință consideră larvele de Zophobas o sursă promițătoare de proteine ​​și grăsimi pentru nutriția umană, având în vedere cererea tot mai mare de produse organice.

Cât costă spectaculosul desert

Dulciurile, care au fost create de un restaurant asiatic, în colaborare cu un atelier de cofetărie, au fost puse în vânzare pe 28 octombrie și sunt disponibile în prezent doar în Lviv și Kiev. Fiecare baton costă 49 ​​de grivne, adică puțin peste un dolar.

Noul produs a stârnit reacții mixte pe rețelele de socializare. Unii internauţi au numit ideea originală, în timp ce alții au recunoscut că nu ar îndrăzni să încerce o astfel de ciocolată. Unii au remarcat că lansarea „Zhukolada” a coincis cu Halloween-ul care se apropie.

„Viermele în sine este ușor, practic gol în interior, iar când este mestecat se sparge și are gust de semințe. Umplutura în sine este o cremă crocantă delicată, destul de gustoasă, la fel ca și coaja de ciocolată cu lapte.“, explică cei mai curajosi şi pofticioşi dintre internauţi.

Anterior, proprietarul unei cafenele din Germania a început să vândă înghețată făcută cu făină de greieri și acoperită cu greieri uscați. Ideea a apărut după ce Uniunea Europeană a legalizat utilizarea greierilor și a altor insecte în produsele alimentare.

